В Ташкенте сообщают, что люди в форме ходят по домам и просят по 400 тысяч сумов

Жители Ташкента сообщают, что в некоторые дома приходят люди в специальной форме, предъявляют удостоверения и просят заплатить 400 тысяч сумов за услуги, связанные с пожарной безопасностью.

По словам очевидцев, в предоставляемой квитанции может быть указано название не государственного учреждения, а коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью. При этом платёж оформляется как «членский взнос».

Из-за формы и удостоверения таких людей легко принять за сотрудников государственной службы пожарной безопасности. Поэтому перед оплатой рекомендуется внимательно проверить полное название организации, правовые основания оказания услуги и реквизиты, указанные в квитанции.

Особенно важно заранее предупредить о подобных случаях пожилых родственников. Сам факт наличия формы или предъявления удостоверения ещё не означает, что человек является представителем государственного учреждения.