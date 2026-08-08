Европейский союз приступил к созданию собственной системы Starlink

·45·Технологии
Европейский союз приступил к созданию собственной системы Starlink

Европейская комиссия официально утвердила окончательную архитектуру европейской защищённой спутниковой системы связи под названием ИРИС². Многие оценивают этот проект как достойный европейский ответ Starlink, и теперь он переходит от стадии разработки к практической реализации. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в рамках этой инициативы предстоит наладить производство спутников, создать наземную инфраструктуру и тщательно подготовить запуски в космос. Выведение первых космических аппаратов на орбиту запланировано на 2029 год.

Расширенные возможности и новая архитектура

Итоговая конфигурация проекта оказалась значительно масштабнее первоначальных планов. Специалисты решили добавить к группировке ещё 66 спутников, в результате чего система ИРИС² будет включать в общей сложности 348 аппаратов.

По оценке Европейского космического агентства (ESA), расширение системы до таких масштабов значительно повысит её потенциал в сфере обороны, безопасности и оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Первые услуги планируется запустить ещё в процессе расширения сети, не дожидаясь полного формирования группировки.

Государственные учреждения и стратегическая безопасность

Важно отметить, что система ИРИС² не является прямой копией обычного Starlink. В первую очередь её создают специально для нужд государственных структур стран — членов Европейского союза.

Новая сеть должна гарантировать высокозащищённую связь для выполнения важных задач, реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения гуманитарных операций, обеспечения безопасности и контроля границ. Одна из главных целей проекта — существенно снизить зависимость Европы от внешних коммерческих операторов спутниковой связи в стратегически важных сферах.

Будущие коммерческие перспективы

Европейская комиссия успешно завершила все необходимые соглашения с европейскими производителями и ESA. В частности, были полностью утверждены стоимость спутников и объём инвестиций частных инвесторов.

Со временем этой инфраструктурой смогут пользоваться частные компании и обычные пользователи. Коммерческий спутниковый интернет планируется применять прежде всего в отдалённых регионах, где наземные сети связи отсутствуют или работают нестабильно.

StarlinkIRIS²Европейский союзКосмические технологииСпутниковый интернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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