Ноктуа измерила компьютерные корпуса: обнаружены ошибки

·56·Технологии
Ноктуа измерила компьютерные корпуса: обнаружены ошибки

Известный производитель систем охлаждения Ноктуа обратил внимание на серьёзную проблему на рынке компьютерных корпусов и практически измерил сотни моделей. По данным иксбт.ком, проверка показала, что многие производители неправильно указывают на официальных сайтах размеры пространства, оставленного для кулера процессора. Это может создать серьёзные трудности для пользователей при сборке компьютера. Об этом сообщает .

Причины возникновения проблемы

При покупке компьютерных комплектующих одним из важнейших факторов является их совместимость. В частности, при выборе крупного башенного кулера для CPU его высота должна соответствовать ширине корпуса. В противном случае боковая крышка может не закрыться или комплектующие могут быть повреждены.

Однако на рынке уже стало привычным, что некоторые производители корпусов допускают ошибки при указании технических характеристик или немного изменяют цифры в маркетинговых целях. Как отмечается, именно для решения этой проблемы и предоставления покупателям точных данных Ноктуа взяла на себя задачу провести независимую проверку.

Результаты проверки и обнаруженные ошибки

Специалисты компании, известной прежде всего производством высококачественных систем охлаждения и вентиляторов, практически измерили десятки самых популярных корпусов на рынке. В результате на официальном сайте Ноктуа появился специальный раздел совместимости. В нём пользователи могут выбрать нужный бренд и модель, узнать фактическое свободное пространство для кулера процессора и оценить, совместимо ли оно с продукцией самой компании.

На сегодняшний день компания успела измерить более сотни корпусов и обнаружила ошибки в технических характеристиках 56 из них. Что особенно интересно, в некоторых случаях разница составляла не 1–2 миллиметра, а целых 5 или 10 миллиметров.

Положительная разница у корпусов Corsair

В частности, при тестировании популярных моделей бренда Corsair — 5000Д, 4000Д и Фраме 4000Д — выяснилось, что их фактическое свободное пространство на 10 миллиметров больше заявленного. Например, для модели Фраме 4000Д было указано 170 миллиметров, тогда как фактический показатель составил целых 180 миллиметров.

Такие дополнительные миллиметры могут иметь решающее значение для конечного пользователя. Например, при использовании крупного кулера НХ-Д15 Г2 высотой 168 миллиметров вместе с модулями оперативной памяти увеличенной высоты передний вентилятор приходится немного поднять, и в такой ситуации каждый миллиметр внутри корпуса играет важную роль.

NoctuaКомпьютерыПроцессорыТехнологииCorsair
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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