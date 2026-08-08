Кристиан Киву: «Интер» остается главным фаворитом чемпионата Италии

·42·Спорт
Кристиан Киву: «Интер» остается главным фаворитом чемпионата Италии

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву перед началом нового сезона сделал серьезное предупреждение соперникам, подчеркнув, что его команда готова защищать чемпионский титул и стала главной целью всех участников турнира. Как сообщает Goal.com, в прошлом сезоне миланцы завоевали 21-й скудетто в своей истории, не оставив конкурентам шансов. Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне «Нерадзурри» стали чемпионами, опередив занявший второе место «Наполи» на целых 11 очков. Благодаря этому успеху Кристиан Киву стал пятым тренером в истории клуба, которому удалось выиграть чемпионат страны уже в дебютном сезоне на «Сан-Сиро».

Усиление соперников и трансферы

Однако специалист прекрасно понимает, что предстоящий сезон не будет легким. Главные конкуренты — «Наполи», «Милан», «Комо» и «Ювентус» — сумели значительно усилить свои составы перед началом нового сезона. Это говорит о том, что борьба за чемпионский титул будет еще более напряженной.

В интервью официальным СМИ клуба Киву высказался о главных соперниках в этом сезоне: «Я еще не успел полностью определить их. Это, как всегда, обычные команды, которые хотят бороться с действующим чемпионом Италии. А мы — главная команда, которую необходимо победить», — признал тренер.

Подготовка к новому сезону

В свою очередь, «Интер» также активно работал на трансферном рынке, стремясь еще больше усилить состав. В частности, к команде присоединились такие футболисты, как Джон Стоунз и Александар Станкович. На предсезонных сборах основное внимание тренерского штаба было уделено адаптации новичков и приведению игроков к единому уровню физической готовности.

По словам Киву, самым позитивным моментом в процессе подготовки является то, что физические проблемы и травмы в команде возникают крайне редко. Отмечается, что до первого официального матча в чемпионате остается еще несколько недель, чтобы вывести команду на оптимальный уровень формы.

«На данный момент самое важное — практически полное отсутствие физических проблем в команде. Сейчас это самый вдохновляющий фактор, и мы этому рады», — подытожил наставник «Интера».

ИнтерКристиан КивуСерия AФутболЧемпионат Италии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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