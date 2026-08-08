Назван самый полезный плод для укрепления памяти

Регулярное употребление орехов может улучшить память и когнитивные способности, особенно у людей с низкой физической активностью и не полностью соблюдающих принципы здорового питания. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Food & Function (F&F).

Учёные проанализировали данные 1771 участника со средним возрастом 61 год в рамках проекта Framingham Heart Study. В ходе исследования изучались употребление орехов участниками, результаты тестов на память и мышление, объём мозга, уровень нейротрофических факторов, а также случаи инсульта и деменции в течение последующих 10 лет.

Анализ показал, что среди участников, не перенёсших инсульт, регулярное употребление орехов было связано с улучшением общих когнитивных показателей. Этот эффект особенно ярко проявлялся у людей, ведущих малоподвижный образ жизни или придерживающихся нездорового питания. Кроме того, у физически активных участников употребление орехов также было связано с большим объёмом мозга.

Однако авторы исследования также отметили, что за 10-летний период наблюдения не было выявлено убедительных доказательств того, что употребление орехов снижает риск развития инсульта или деменции.