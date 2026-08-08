Чичарито о Гарри Кейне: «Он словно смесь Руни и Гаскойна»

·38·Спорт
Чичарито о Гарри Кейне: «Он словно смесь Руни и Гаскойна»

Известный мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес (Чичарито) высоко оценил мастерство лучшего бомбардира «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна. Бывший футболист особо отметил универсальность английского форварда на поле и его способность видеть игру.

Об этом Чичарито рассказал в интервью легендарному защитнику Рио Фердинанду.

«Он похож на Бензема, но не упускает возможности»

По мнению Чичарито, Кейн — не просто обычный нападающий, который ждёт мяч в штрафной, а полноценный универсальный форвард, формирующий командную игру:

«У него есть всё, что нужно идеальному нападающему: великолепная игра головой, сильная левая нога, штрафные удары, голевые передачи и умение удерживать мяч под своим контролем. Он производит впечатление игрока, словно Пол Гаскойн и Уэйн Руни слились в одном человеке.

По стилю игры он похож на Карима Бензема. Хотя Кейн также очень беспощаден к соперникам, он не относится к категории нападающих, зацикленных исключительно на голах, как Эрлинг Холанд. Дайте ему всего два момента на поле — и он почти наверняка успешно использует оба», — сказал Чичарито.

Результативный сезон и феноменальный результат на ЧМ-2026

Гарри Кейн в прошедшем сезоне 2025/26 записал на свой счёт невероятные показатели в составе «Баварии» и сборной:

  • Сезон в «Баварии»: 61 гол и 3 голевые передачи в 51 матче. Вместе с мюнхенцами он выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии.

  • Турнир ЧМ-2026: 33-летний нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата мира в составе сборной Англии и сумел забить 6 голов в ворота соперников.

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Хавьер ЭрнандесГарри КейнБавария МюнхенУэйн РуниКарим Бензема
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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