Отец легенды аргентинского и мирового футбола Лионель Месси, а также его многолетний агент Ксорксе Месси скончался в возрасте 68 лет.

Об этом сообщило авторитетное аргентинское издание Инфобае. Сообщается, что Ксорксе Месси долгое время боролся с тяжёлой болезнью. Он скончался сегодня утром в 04:00 по местному времени в больнице города Росарио.

Хет-трик на чемпионате мира и слёзы Месси

Источники сообщали, что во время турнира Месси играл под сильным психологическим давлением из-за семейных обстоятельств. В матче первого тура чемпионата мира против сборной Алжира (3:0) Месси оформил хет-трик, однако после финального свистка не смог сдержать слёз прямо на поле.

В интервью после этого футболист намекнул, что эти эмоции были связаны не с футболом или победой, а с тяжёлыми днями в его личной жизни.

Важная деталь: Хотя во время матчей чемпионата на трибунах в поддержку сборной Аргентины присутствовала вся семья Месси, отсутствие его отца Ксорксе Месси подтвердило опасения по поводу ухудшения его здоровья.

Самый важный человек в карьере Лео

Ксорксе Месси был для Лео не только опорой и отцом, но и его главным советником и официальным агентом на протяжении всей профессиональной карьеры. От первых шагов в «Барселона» до крупнейших контрактов в карьере — всё это происходило под контролем и при участии Ксорксе.

Спортивное сообщество и миллионы болельщиков выражают искренние соболезнования Месси и его семье.