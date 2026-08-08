Теперь в Узбекистане отец сможет дать ребёнку своё имя в качестве фамилии

В Узбекистане Сенат одобрил закон, предусматривающий возможность дать ребёнку имя отца в качестве фамилии. Документ был рассмотрен 8 августа и направлен Президенту на подпись.

Согласно действующему порядку, фамилия ребёнка обычно определяется на основе фамилии отца или матери. Кроме того, исходя из национальных традиций, существует возможность дать ребёнку имя деда в качестве фамилии.

Если новая поправка вступит в силу, имя отца можно будет напрямую оформить в качестве фамилии ребёнка. Например, если отца зовут Ali, появится возможность зарегистрировать фамилию ребёнка также как «Ali».

В настоящее время закон направлен на подпись Президенту. После вступления в силу в установленном порядке новое правило будет применяться на практике. Сенат одобрил закон, предусматривающий возможность дать ребёнку имя отца в качестве фамилии. Документ был рассмотрен 8 августа и направлен Президенту на подпись.