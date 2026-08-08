«Арсенал» подписал ещё один крупный трансфер: Бруно Гимараес — игрок «канониров»!

Лондонский клуб «Арсенал» объявил о ещё одной громкой сделке в летнее трансферное окно. Ведущий полузащитник сборной Бразилии и «Нюкасл» Бруно Гимараес продолжит карьеру в составе «канониров».

Об этом пресс-служба «Арсенал» сообщила на официальной странице клуба в социальной сети Кс (бывший Twitter).

Сумма трансфера и детали контракта

Лондонцы потратили серьёзные средства на бразильскую звезду. Детали соглашения между сторонами выглядят следующим образом:

Стоимость трансфера: 75 миллионов фунтов стерлингов ( 87,75 миллиона евро );

Срок контракта: 5 лет — соглашение рассчитано до лета 2031 года.

Статистика Гимараес в прошлом сезоне

28-летний опытный полузащитник в минувшем сезоне 2025/2026 был одной из ключевых фигур в центре поля «Нюкасл»:

Премьер-лига: 29 матчей, 9 голов и 5 голевых передач ;

Лига чемпионов УЕФА: 7 матчей.

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Уход Бруно Гимараес стал не первой потерей «Нюкасл» в летнее трансферное окно. До этого клуб был вынужден расстаться ещё с двумя ключевыми звёздами:

Энтони Гордон — перешёл в «Барселона» за 80 миллионов евро. Сандро Тонали — стал игроком «Тоттенксем» за 108 миллионов евро.

Несмотря на то что благодаря трансферу Гимараес «Нюкасл» получил значительную финансовую прибыль, команда лишилась трёх основных лидеров в центре поля и атакующей линии.

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