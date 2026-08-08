SpaceX планирует построить на Луне заводы по производству спутников

·39·Технологии
SpaceX планирует построить на Луне заводы по производству спутников

Как сообщает Иксбт.ком, в будущем SpaceX намерена построить на поверхности Луны автоматизированные заводы для производства спутников и компонентов, необходимых для космической вычислительной инфраструктуры. Эта масштабная стратегическая концепция была вновь подтверждена Илоном Маском в ходе исторического отчёта компании о квартальной выручке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как отмечается, реализация этой идеи тесно связана с расширением проекта Старминд и стремительным развитием многоразовой ракеты Starship. По словам Маска, компания планирует доставлять на Луну грузы огромных объёмов, а главными помощниками в этом процессе станут роботы.

Этапы создания автономной промышленной базы

На первом этапе планируется доставить на Луну большое количество оборудования, робототехники и строительных материалов, а затем постепенно сформировать независимую промышленную базу. Ожидается, что на этих предприятиях будут производиться спутники Старминд, предназначенные для выполнения вычислений с использованием искусственного интеллекта непосредственно в космосе.

В долгосрочной перспективе SpaceX намерена разместить на низких околоземных орбитах огромную группировку таких аппаратов — вплоть до одного миллиона спутников. По мнению Илона Маска, со временем часть производственного процесса целесообразно перенести на Луну, поскольку роботы там смогут изготавливать не только сами аппараты, но и солнечные панели с радиаторами.

Инфраструктура и электромагнитная катапульта

Производимые на Луне солнечные панели будут обеспечивать вычислительные системы энергией, а специальные радиаторы — отводить избыточное тепло от мощного оборудования. Ещё одна более масштабная инициатива — идея построить на Луне электромагнитный ускоритель масс, то есть огромную «катапульту», способную выбрасывать грузы непосредственно в космос без использования ракет.

Низкая гравитация и почти полное отсутствие атмосферы на Луне делают эту теоретическую концепцию гораздо более реалистичной, чем аналогичный проект на Земле. Если все необходимые компоненты и спутники будут производиться непосредственно на Луне, SpaceX сможет отказаться от необходимости доставлять их с поверхности Земли на тяжёлых ракетах.

Решающая роль системы Starship

Основой этой масштабной концепции станет транспортная система Starship. Именно эта многоразовая система должна доставлять на Луну роботов, оборудование, строительную технику и сырьё, необходимое для промышленной инфраструктуры. SpaceX планирует значительно увеличить грузоподъёмность системы Starship и резко снизить стоимость полётов за счёт полного повторного использования.

В настоящее время компания расширяет производство двигателей Raptor и компонентов Starship, строит новые мощности и готовит дополнительные стартовые площадки. В долгосрочной перспективе SpaceX ставит перед собой цель выйти на частоту в тысячи запусков Starship в год.

SpaceXИлон МаскStarshipКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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