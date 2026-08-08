Арсенал подписал бразильского полузащитника Бруну Гимарайнса

·35·Спорт
Арсенал подписал бразильского полузащитника Бруну Гимарайнса

Лондонский «Арсенал» сделал важный шаг на трансферном рынке, чтобы усилить полузащиту, подписав одного из лидеров «Ньюкасла Юнайтед» Бруну Гимарайнса. Как сообщает Goal.com, бразильский футболист подписал долгосрочный контракт на стадионе «Эмирейтс» и заявил о готовности начать новую главу в истории клуба. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер положил конец четырех с половиной сезонам Бруну Гимарайнса в «Ньюкасле Юнайтед». В составе хозяев стадиона «Сент-Джеймс Парк» он провел около 200 матчей и благодаря своей самоотдаче и техническому мастерству стал одной из ключевых фигур команды.

Новый вызов и большие цели

В своем первом интервью пресс-службе «Арсенала» 28-летний полузащитник отметил, что этот этап очень важен для его карьеры. По его словам, амбиции лондонского клуба полностью соответствуют его желанию побеждать и выигрывать трофеи.

&куот;Я нахожусь именно на том этапе жизни, когда мне нужен такой вызов. Я хочу выигрывать трофеи и творить историю, и уверен, что оказался в идеальном месте для этого,&куот; — сказал футболист.

Менталитет бойца на поле

Рассказывая болельщикам о своем стиле игры и о том, что он может дать команде, Бруну Гимарайнс назвал себя настоящим &куот;бойцом&куот;. Он подчеркнул, что никогда не сдается на поле и до конца борется в каждой ситуации.

&куот;Я умею хорошо отдавать передачи, много бегаю и действую на поле как боец. Я никогда не сдаюсь. Я стараюсь помогать команде, сохраняю спокойствие и хладнокровие при обращении с мячом, а иногда надеюсь забивать голы и радовать всех,&куот; — добавил он.

Теперь, когда футболисту исполнилось 28 лет и он достиг пика своей карьеры, он рассчитывает добиться еще больших успехов в составе «Арсенала». По мнению специалистов, его победный менталитет и опыт принесут лондонскому клубу большую пользу в течение сезона.

АрсеналБруну ГимарайнсНьюкасл ЮнайтедТрансферыПремьер-лига Англии
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Jahongir Tursunov
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