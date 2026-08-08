Лондонский «Арсенал» сделал важный шаг на трансферном рынке, чтобы усилить полузащиту, подписав одного из лидеров «Ньюкасла Юнайтед» Бруну Гимарайнса. Как сообщает Goal.com, бразильский футболист подписал долгосрочный контракт на стадионе «Эмирейтс» и заявил о готовности начать новую главу в истории клуба. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер положил конец четырех с половиной сезонам Бруну Гимарайнса в «Ньюкасле Юнайтед». В составе хозяев стадиона «Сент-Джеймс Парк» он провел около 200 матчей и благодаря своей самоотдаче и техническому мастерству стал одной из ключевых фигур команды.

Новый вызов и большие цели

В своем первом интервью пресс-службе «Арсенала» 28-летний полузащитник отметил, что этот этап очень важен для его карьеры. По его словам, амбиции лондонского клуба полностью соответствуют его желанию побеждать и выигрывать трофеи.

&куот;Я нахожусь именно на том этапе жизни, когда мне нужен такой вызов. Я хочу выигрывать трофеи и творить историю, и уверен, что оказался в идеальном месте для этого,&куот; — сказал футболист.

Менталитет бойца на поле

Рассказывая болельщикам о своем стиле игры и о том, что он может дать команде, Бруну Гимарайнс назвал себя настоящим &куот;бойцом&куот;. Он подчеркнул, что никогда не сдается на поле и до конца борется в каждой ситуации.

&куот;Я умею хорошо отдавать передачи, много бегаю и действую на поле как боец. Я никогда не сдаюсь. Я стараюсь помогать команде, сохраняю спокойствие и хладнокровие при обращении с мячом, а иногда надеюсь забивать голы и радовать всех,&куот; — добавил он.

Теперь, когда футболисту исполнилось 28 лет и он достиг пика своей карьеры, он рассчитывает добиться еще больших успехов в составе «Арсенала». По мнению специалистов, его победный менталитет и опыт принесут лондонскому клубу большую пользу в течение сезона.