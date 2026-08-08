Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания

Одна из женщин с самыми длинными волосами в мире снова привлекла внимание пользователей социальных сетей своими волосами длиной 2 метра 71 сантиметр. Результаты измерений показали, что её волосы почти достают до земли.

Волосы женщины спускаются значительно ниже талии и даже превышают её рост. Чтобы добиться такого результата, требовались годы регулярного ухода за волосами, их защиты и отращивания.

Фотографии и видео, распространившиеся в социальных сетях, вызвали большой интерес среди пользователей. Особенно многих привлекло внимание то, что длина волос превысила рост женщины.

Мыть, сушить и носить с собой в повседневной жизни волосы длиной 2 метра 71 сантиметр непросто. Несмотря на это, женщина не планирует стричь их и продолжает отращивать волосы.