Как программы предков влияют на наш денежный поток

·22·Для жизни
Как программы предков влияют на наш денежный поток

«Программы предков» лучше понимать не как мистическую силу, а как взгляды на деньги, страхи и привычки, передающиеся из поколения в поколение. Например, такие убеждения, как «богатство — это нечестно», «зарабатывать деньги очень трудно», «большие деньги портят человека» или «нужно помогать всем, стыдно оставлять себе», могут незаметно влиять на финансовые решения человека.

Чтобы положительно повлиять на денежный поток, прежде всего выпишите, какие фразы о деньгах чаще всего звучали в вашей семье. Затем разделите их на две группы: убеждения, которые вам помогают, и те, что вас ограничивают.

Например:

  • Вместо «Деньги приходят только через тяжелый труд» — «Деньги приходят через создание ценности, знания и правильную систему».

  • Вместо «Богатым людям нельзя доверять» — «Богатство расширяет не мораль человека, а его возможности».

  • Вместо «Я не заслуживаю больших денег» — «Я имею право на достойный доход за свой честный труд и создаваемую ценность».

С практической стороны эффективны следующие шаги:

  • Регулярный учет доходов и расходов.

  • Умение определять стоимость своего труда.

  • Установление четких границ между долгами, подарками и семейной помощью.

  • Выделение части ежемесячного дохода в резерв и на развитие.

Выявление повторяющихся в семье финансовых ошибок: жизнь в долг, незапланированные покупки, принятие на себя ответственности за всех или чрезмерный страх риска.

Кроме того, от предков наследуются не только ограничения, но и сильные качества. Терпение, трудолюбие, бережливость, мастерство, торговые способности и опыт преодоления трудностей можно превратить в свою финансовую опору.

Для того чтобы «деньги текли рекой», недостаточно просто изменить мышление. Новое мировоззрение должно быть подкреплено новыми действиями: повышением квалификации, увеличением источников дохода, составлением финансового плана и отказом от занижения собственной ценности.

Самый правильный подход таков: не обязательно повторять судьбу предков, но можно осознанно использовать их опыт.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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