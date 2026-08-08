Лучано Спаллетти высказался об игре Микеле Ди Грегорио

В принципиальном матче Дербй д'Италиа, состоявшемся в австралийском Перте, «Ювентус» уступил «Интеру» со счётом 1:2. После этого товарищеского матча главный тренер туринской команды Лучано Спаллетти отдельно оценил действия голкипера Микеле Ди Грегорио. Специалист обратил внимание на ошибки вратаря в некоторых эпизодах и отметил, что второй гол можно было отразить. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Gazzetta.it, Микеле Ди Грегорио, отыгравший матч в стартовом составе, несколько раз спасал свою команду в сложных эпизодах. Однако в моменте с первым голом «Интера», забитым Димарко, голкипер немного опоздал с прыжком к мячу. Кроме того, попытка Диуфа отразить второй удар также оказалась не слишком удачной, и мяч оказался в сетке.

Оценка тренера игре голкипера

На послематчевой пресс-конференции Лучано Спаллетти поддержал своего вратаря, но не стал скрывать и критических замечаний. По его словам, голкипер хорошо справился с двумя-тремя сложными ударами издали, однако в эпизоде со вторым голом, возможно, допустил ошибку.

Комментируя ситуацию, Спаллетти отметил: &куот;Мне кажется, Ди Грегорио хорошо сыграл, отражая очень сложные удары издали, а затем, возможно, второй гол можно было спасти. Но такие моменты случаются, поскольку удар был нанесён с близкого расстояния&куот;.

Трансферный рынок и планы на будущее

В завершение матча главный тренер также кратко рассказал о действиях команды на трансферном рынке. По его словам, руководство клуба и тренерский штаб активно работают над усилением состава в соответствии со своими идеями.

Туринцы, нацеленные на высокие результаты, продолжают подготовку к сезону. Этот товарищеский матч дал тренерскому штабу удобную возможность ещё раз проанализировать сильные и слабые стороны команды до начала сезона.