Google изменил систему именования групп кибербезопасности

В сфере кибербезопасности уже более десяти лет различным хакерским группировкам присваивают условные названия. Некоторые из них, например Фанкй Беар, стали известны даже широкой публике благодаря громким атакам и запоминающимся именам. Другие известны лишь узкому кругу специалистов. По данным иксбт.ком, во многих случаях даже эксперты отрасли не способны запомнить все названия. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Одна из главных причин заключается в том, что каждая компания по-своему называет группы киберпреступников. В результате специалистам по безопасности, представителям государственных органов, политикам, журналистам и широкой общественности становится трудно понять, кто есть кто. Поэтому для устранения этой путаницы предпринимается множество попыток создать единые базы данных.

Суть новой системы именования

В прошлом месяце Google коренным образом обновила систему именования групп, стоящих за кибератаками. Цифровые обозначения вроде APT1 и APT41, которые ранее использовала входящая в состав Google компания Мандиант, теперь уходят в прошлое. На самом деле именно Мандиант в свое время одной из первых внедрила подобную схему именования.

Теперь система, внедренная Google, стала гораздо проще и понятнее. Согласно ей, каждая хакерская группа получает случайное запоминающееся первое название и второе слово, указывающее на страну происхождения:

для Китая — Кастле

для Ирана — Ион

для Северной Кореи — Нептуне

для России — Релик

Комментарии специалистов и оценка рисков

По словам технического директора Google Треат Intelligence Груп (Г_Т_И_Г) Шейна Хантли, это изменение необходимо для большей ясности как внутри компании, так и для внешних исследователей безопасности. Когда в начале 2010-х годов компании начали публиковать отчеты о кибератаках и стоящих за ними хакерах, специалисты не ожидали появления такого большого числа групп угроз, как сегодня.

По данным главного аналитика Г_Т_И_Г Джона Халтвиста, сейчас Google отслеживает более 5 000 кластеров активности в нескольких странах. Шейн Хантли отметил, что сегодня практически не осталось развитых государств, у которых не было бы собственных кибервозможностей и хакерских групп.

Но какова главная цель присвоения хакерским группам специальных названий? Как объясняет Хантли, это не просто научное упражнение. Основная задача — на базовом уровне правильно понимать, кто на кого нападает и какие методы использует.

Именно такой подход позволяет организациям быстрее выявлять угрозы, заранее готовиться к противодействию им, по возможности предотвращать атаки или оперативно расследовать уже произошедшие инциденты. По мнению эксперта, всего этого можно добиться только при правильном именовании хакеров и последовательном отслеживании их деятельности.