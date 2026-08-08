Google изменил систему именования групп кибербезопасности
В сфере кибербезопасности уже более десяти лет различным хакерским группировкам присваивают условные названия. Некоторые из них, например Фанкй Беар, стали известны даже широкой публике благодаря громким атакам и запоминающимся именам. Другие известны лишь узкому кругу специалистов. По данным иксбт.ком, во многих случаях даже эксперты отрасли не способны запомнить все названия. Об этом Techcrunch.ком сообщает .
Одна из главных причин заключается в том, что каждая компания по-своему называет группы киберпреступников. В результате специалистам по безопасности, представителям государственных органов, политикам, журналистам и широкой общественности становится трудно понять, кто есть кто. Поэтому для устранения этой путаницы предпринимается множество попыток создать единые базы данных.
Суть новой системы именованияВ прошлом месяце Google коренным образом обновила систему именования групп, стоящих за кибератаками. Цифровые обозначения вроде APT1 и APT41, которые ранее использовала входящая в состав Google компания Мандиант, теперь уходят в прошлое. На самом деле именно Мандиант в свое время одной из первых внедрила подобную схему именования.
Теперь система, внедренная Google, стала гораздо проще и понятнее. Согласно ей, каждая хакерская группа получает случайное запоминающееся первое название и второе слово, указывающее на страну происхождения:
- для Китая — Кастле
- для Ирана — Ион
- для Северной Кореи — Нептуне
- для России — Релик
Комментарии специалистов и оценка рисковПо словам технического директора Google Треат Intelligence Груп (Г_Т_И_Г) Шейна Хантли, это изменение необходимо для большей ясности как внутри компании, так и для внешних исследователей безопасности. Когда в начале 2010-х годов компании начали публиковать отчеты о кибератаках и стоящих за ними хакерах, специалисты не ожидали появления такого большого числа групп угроз, как сегодня.
По данным главного аналитика Г_Т_И_Г Джона Халтвиста, сейчас Google отслеживает более 5 000 кластеров активности в нескольких странах. Шейн Хантли отметил, что сегодня практически не осталось развитых государств, у которых не было бы собственных кибервозможностей и хакерских групп.
Но какова главная цель присвоения хакерским группам специальных названий? Как объясняет Хантли, это не просто научное упражнение. Основная задача — на базовом уровне правильно понимать, кто на кого нападает и какие методы использует.
Именно такой подход позволяет организациям быстрее выявлять угрозы, заранее готовиться к противодействию им, по возможности предотвращать атаки или оперативно расследовать уже произошедшие инциденты. По мнению эксперта, всего этого можно добиться только при правильном именовании хакеров и последовательном отслеживании их деятельности.
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