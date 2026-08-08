«Нефтчи» устроил потрясающее шоу: ферганцы разгромили «Кизилкум» со счётом 5:0!

В 16-м туре Суперлиги Узбекистана действующий чемпион и лидер турнирной таблицы «Нефтчи» принимал на своём поле «Кизилкум» и забил в ворота соперника 5 безответных мячей.

Встреча на стадионе «Истиклол» в Фергане прошла при полном превосходстве хозяев, которые завоевали важные 3 очка.

Дубль Алишер Одилов и разгромное поражение

Матч начался с быстрого гола хозяев. Уже на 3-й минуте Алишер Одилов открыл счёт, а незадолго до окончания первого тайма Джамшид Искандеров увеличил преимущество (42-я минута).

Во втором тайме ферганцы также не сбавили давления:

На 65-й минуте защитник команды из Навои Самандар Шукуруллаев срезал мяч в собственные ворота (автогол).

На 70-й минуте легионер Стипе Перитса забил четвёртый гол, а на 83-й минуте Алишер Одилов оформил дубль и поставил окончательную точку в матче — 5:0.

Ситуация в таблице: отрыв от «Пакстакор» увеличивается

После этой крупной победы действующий чемпион «Нефтчи» довёл свой запас очков до 39 и ещё больше укрепил лидерство в турнирной таблице. Команда опережает ближайшего преследователя — занимающий 2-е место «Пакстакор» (35 очков) — на 4 очка.

Потерпевший поражение «Кизилкум» с 17 очками остаётся на 14-й строчке турнирной таблицы.

Протокол матча:

Суперлига. 16-й тур

«Нефтчи» — «Кизилкум» 5:0

8 августа. Фергана. Стадион «Истиклол».

Голы: Алишер Одилов (3, 83), Джамшид Искандеров (42), Самандар Шукуруллаев (65, автогол), Стипе Перитса (70).

«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Сигер, Икром Алибоев (Владимир Ёвович, 62), Иброхимксалил Ё‘лдошев, Ксуршид Г‘иёсов (Асилбек Джумаев, 62), Джамшид Искандеров (Мухсин Убайдуллаев, 77), Стипе Перитса (Зоран Марушич, 77), Анвар Г‘офуров (Нурмухаммад Абдуг‘аниев, 46), Алишер Одилов, Фаррукс Сайфиев, Ратинио.

«Кизилкум»: Фарход Рахматов, Шаксзод Рахматуллаев, Лука Раткович (Руслан Розиев, 63), Элбек Отакулов, Никола Кумборович, Самандар Шукуруллаев, Джамбули Джигаури (Озодбек Эргашев, 84), Г‘иёс Ризакулов (Нодирксон Не’матксонов, 63), Майкон Дуглас (Шахзод Туропов, 84), Диёр Рахматиллоев (Файзулло Джуманко‘зиев, 70), Отабек Джо‘рако‘зиев.

Предупреждения: Г‘иёс Ризакулов (44), Лука Раткович (46), Стипе Перитса (71).

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.