Нападающий каталонского клуба «Барселона» и сборной Испании Ферран Торрес близок к продолжению карьеры во французском чемпионате. «PSJ» подписывает лучшего бомбардира, забившего победный гол в финале последнего чемпионата мира.

По информации авторитетного испанского издания Marca, стороны согласовали основные условия сделки.

50 миллионов евро и контракт на 4 года

Парижане выделят 50 миллионов евро за 26-летнего испанского нападающего. С самим футболистом достигнута полная устная договорённость по официальному 4-летнему контракту.

По словам источников, для срыва этого трансфера должно произойти лишь нечто совершенно невероятное. Переговоры прошли очень успешно и оперативно, поскольку спортивные директора обоих клубов — Деку («Барселона») и Луиш Кампуш («PSJ») — являются близкими друзьями в жизни.

Дедлайн — 12 августа

Клубы планируют полностью согласовать последние мелкие детали трансфера до 12 августа. Эта дата выбрана не случайно:

Важный момент: именно 12 августа испанские футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира, должны вернуться из отпуска и присоединиться к тренировкам «Барселона». Каталонцы предпочитают завершить трансфер до начала тренировочного процесса.

Трофейная карьера Торрес в Каталонии

Ферран Торрес перешёл в «Барселона» из английского клуба «Манчестер Сити» в январе 2022 года. За четыре года в каталонском клубе он вместе с командой сумел завоевать 7 трофеев во внутренних соревнованиях Испании.

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