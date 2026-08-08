BMW начала производство электрического седана нового поколения на заводе в Мюнхене

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BMW начала производство электрического седана нового поколения на заводе в Мюнхене

Немецкий автопроизводитель BMW на своем главном заводе в Мюнхене начал серийное производство инновационного BMW и3 электрического седана. Этот важный шаг стал одной из крупнейших трансформаций в истории компании и ознаменовал начало перехода предприятия к выпуску полностью электрических автомобилей к 2027 году. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На историческом заводе, где с 1950-х годов производятся различные автомобили, произошли масштабные изменения. По данным BMW, для модели и3 и других будущих автомобилей семейства Неуе Классе были построены новые кузовные цеха, полностью модернизированы линии финальной сборки и логистические системы.

Технологические новшества и впечатляющие возможности

Новая модель и3 кардинально отличается от выпускавшегося ранее компактного хетчбэка. Теперь этот индекс получил современный электрический седан, созданный на базе 3 Сериес и построенный на архитектуре Неуе Классе. Ожидается, что автомобиль станет главным конкурентом Tesla Model 3 на рынке.

Первой на рынок выходит BMW и3 50 xDrive версия, оснащенная двумя электродвигателями и полным приводом. Суммарная мощность силовой установки составляет 463 л. с., а крутящий момент — 645 Н·м. Седан разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Впечатляющий запас хода и быстрая зарядка

Автомобиль оснащен тяговой батареей емкостью 108,7 кВт·ч. Заявленный запас хода на одной зарядке по циклу ВЛТП составляет 906 километров, что делает и3 одним из самых дальнобойных электромобилей BMW.

Автомобиль на базе 800-вольтовой электрической системы поддерживает зарядку на станциях постоянного тока мощностью до 400 кВт. По расчетам производителя, всего 10 минут на достаточно мощной станции позволяют добавить до 423 километров запаса хода.

Напомним, что после начала приема заказов в середине июня интерес к модели и3 оказался выше ожидаемого. Сейчас объемы производства постепенно наращиваются, и этот проект приближает завод в Мюнхене к завершению эпохи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

BMWЭлектромобилиBMW i3Neue KlasseАвтоновости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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