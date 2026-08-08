Судьба Маркуса Рэшфорда: продать или дать второй шанс

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд снова стал серьезной головной болью для руководства Манчестер Юнайтед. По данным спортивного издания, футболист успешно завершил аренду в Каталонии и вернулся на «Олд Траффорд», однако его будущее по-прежнему остается неопределенным. Об этом сообщает Goal.com.

В прошлом сезоне Маркус смог вернуть прежнюю яркую игровую форму в составе Барселоны. Он стал важной частью команды под руководством Ханси Флика, приняв участие в 49 матчах во всех турнирах и записав на свой счет 14 голов и 11 результативных передач. Благодаря этим успехам каталонцы выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Успех в Каталонии и неожиданное решение

Несмотря на столь положительные результаты, испанский клуб решил не активировать пункт в контракте. Барселона не воспользовалась правом выкупить футболиста за 30 миллионов евро, и в результате нападающий вернулся в распоряжение Манчестер Юнайтед. Именно на этом этапе перед руководством английского клуба возникла настоящая дилемма.

Как сообщает Те Телеграф, главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик по-прежнему высоко оценивает возможности нападающего. Специалист считает, что футболист способен снова выйти на свой лучший игровой уровень. Однако трансферная политика и финансовые планы клуба не позволяют заранее предсказать, какое решение будет принято.

Напомним, последний период выступлений футболиста в Манчестер Юнайтед складывался не слишком гладко. Однако опыт в Испании показал, что его потенциал еще не исчерпан. Теперь ожидается, что в ближайшие дни руководство английского клуба решит, сохранить ли его в команде на новый сезон или продать при поступлении выгодного предложения.