Новый этап бесплатной версии ChatGPT и безлимитное общение

·100·Технологии
Новый этап бесплатной версии ChatGPT и безлимитное общение

Компания OpenAI, занимающая лидирующие позиции на рынке искусственного интеллекта, представила крупное обновление платформы ChatGPT. Как сообщает иксбт.ком, изменения прежде всего направлены на значительное расширение возможностей пользователей бесплатной версии сервиса: уже со следующей недели общение станет удобнее для миллионов людей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно информации компании, в рамках нового обновления модель GPT-5.6 Луна станет основным ресурсом искусственного интеллекта для всех пользователей бесплатного тарифа и тарифа Го. Кроме того, прежние ограничения от 10 до 40 запросов в час при использовании этих моделей будут полностью сняты, что откроет неограниченные возможности для текстовых чатов.

В то же время специалисты напомнили пользователям, что некоторые ограничения сохранятся. В частности, прежние правила останутся в силе при загрузке файлов, работе с изображениями и использовании других дополнительных инструментов. Это свидетельствует о стремлении компании сохранять баланс при распределении ресурсов.

Сложные задачи и новые функции

Чтобы упростить получение ответов на сложные вопросы, в интерфейсе появилась специальная кнопка Тинк. С её помощью пользователь сможет вручную поручить искусственному интеллекту задействовать больше вычислительных ресурсов и провести логическое рассуждение.

Для платных подписчиков Plus и Pro, в свою очередь, представлена обновлённая модель GPT-5.6 Sol. Эта версия предназначена для повседневных задач, включая поиск и анализ данных, планирование, написание текстов и принятие решений, и предоставляет более точные и лаконичные ответы.

Кроме того, для модели Sol появился специальный регулятор управления. С его помощью пользователь может самостоятельно выбирать глубину рассуждений — от быстрых ответов до тщательного анализа сложных задач.

Точность и новая стратегия

Опираясь на результаты внутренних тестов, OpenAI отметила резкий рост качества новых моделей. В частности, по сравнению с версией GPT-5.5 Instant вероятность допустить хотя бы одну фактическую ошибку снизилась на 62 процента у модели GPT-5.6 Луна и на 68 процентов у модели GPT-5.6 Sol.

Согласно статистическим данным, сегодня сервисом ChatGPT еженедельно пользуются около 1 миллиарда человек. Учитывая эту огромную аудиторию, компания разделяет свою стратегию по двум направлениям: бесплатным пользователям предоставляются широкие возможности для повседневного общения, а платным подписчикам — больший контроль над вычислительными ресурсами при выполнении сложных задач.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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