Челси одержал крупную победу над Миланом в Джакарте

·82·Спорт
Челси одержал крупную победу над Миланом в Джакарте

Один из лидеров английской Премьер-лиги Челси в рамках предсезонной подготовки встретился с Миланом в Джакарте и одержал уверенную победу со счётом 3:0. Как сообщает Goal.com, этот матч стал важным шагом для лондонской команды на пути к восстановлению и возвращению уверенности после предыдущих неудач. Об этом сообщает Goal.com.

Уже с первых минут интересные тактические изменения, применённые тренерским штабом, повлияли на ход встречи. В частности, игрок сборной Италии Марко Палестра неожиданно действовал на позиции левого защитника и отлично справился со своими обязанностями, постоянно создавая угрозу обороне соперника.

Перелом в первом тайме и голы Жоау Педро

Несмотря на то что Рафаэл Леау и Лука Модрич впервые этим летом вышли в стартовом составе Милана, отсутствие таких ключевых игроков, как Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес, не могло не сказаться на игре команды. Челси с первых минут действовал активнее и создавал моменты у ворот соперника.

В концовке тайма Мойсес Кайседо, установивший контроль в центре поля, подал мяч с углового в штрафную. Жоау Педро, оставшийся без опеки защитников, нанёс точный удар головой, открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

Преимущество во втором тайме и шедевральный гол Кайседо

С началом второго тайма Челси ещё больше укрепил своё преимущество. Уже в первые секунды второй половины встречи Педру Нету выполнил опасную передачу на дальнюю штангу, где оставшийся без опеки Жоау Педро вбил мяч в ворота с близкого расстояния и оформил свой второй гол в матче.

Последняя точка в матче была поставлена на 50-й минуте и стала самым красивым эпизодом вечера. Защитники Милана после углового не смогли полностью вынести мяч из штрафной, и капитан Челси Мойсес Кайседо внешней стороной стопы из-за пределов штрафной закрутил мяч прямо в дальний угол, забив великолепный гол.

Эта победа имела решающее значение для Челси, помогла команде прийти в себя и восстановиться психологически после поражений от Ювентуса (0:1) и Тоттенхэма (1:2) в предыдущих матчах.

ЧелсиМиланМойсес КайседоЖоау ПедроФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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