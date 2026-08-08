Kindle Скрибе Колорсофт: возможности гаджета с цветным экраном

По данным иксбт.ком, после двухмесячного тестирования новая электронная книга и цифровой блокнот Kindle Скрибе Колорсофт показали, что это устройство предназначено для определённой аудитории. Несмотря на привлекательный внешний вид и небольшой вес, из-за высокой цены и крупных размеров гаджет вряд ли станет повседневной необходимостью для обычных пользователей. Однако для тех, кто давно ждал устройство с цветным дисплеем и возможностью писать как на бумаге, это может быть интересным выбором. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Стартовая цена устройства составляет 630 долларов США. Оно доступно в чёрном и фиолетовом (Фиг) цветах. Вес устройства — всего 400 граммов, а диагональ экрана 11 дюймов приближается к размеру обычного листа бумаги. Тонкий корпус впечатляет, однако из-за больших габаритов устройство нельзя удобно удерживать одной рукой. Согласно результатам тестирования, пользоваться им комфортнее всего, сидя в кровати и опирая его на колени, либо разместив на столе.

Портативность и условия использования

Обычно электронные книги отличаются компактностью, и их удобно носить в сумке. Однако из-за размеров Kindle Скрибе Колорсофт не всегда получится постоянно брать его с собой. При этом активным пользователям, которые ведут записи, или исследователям имеет смысл класть устройство в рабочую сумку и брать его в офис или кофейню. Использовать его на ходу или в очереди на приём к врачу не слишком удобно.

Увеличенный экран предоставляет больше места для письма, создания эскизов и построения диаграмм. Кроме того, читать документы в формате ПДФ становится значительно удобнее. Однако с увеличением экрана может частично исчезать ощущение уюта, характерное для традиционных компактных устройств Kindle. На большом экране удобнее читать книги с таблицами и картами.

Цветной экран и цифровые ежедневники

Устройство оснащено готовыми шаблонами ежедневных, еженедельных и ежемесячных планировщиков, что упрощает ведение красочного цифрового дневника. После чтения книги можно сразу перейти к цифровому блокноту и записать свои впечатления — это оказалось очень эффективным решением. Стилус Kindle Скрибе Пен, входящий в комплект, крепится к боковой панели с помощью магнита, удобно лежит в руке и может программироваться под различные действия. Ластик работает плавно и реагирует практически без задержки.

По словам экспертов, цветной дисплей — интересная особенность, однако цвета здесь не такие яркие, как на обычных планшетах, а скорее напоминают мягкие оттенки маркеров. Для заметок это не создаёт серьёзных проблем, но комиксы и другой визуальный контент не выглядят настолько насыщенно, как в оригинале.