Новый порядок в автобусах: с 1 сентября контроль усилится

В Узбекистане вступает в силу важное правило для пассажиров, пользующихся городскими автобусами. С 1 сентября 2026 года в регулярных городских автобусах, работающих на основе брутто-контракта, проезд должен быть оплачен сразу после входа в автобус.

Самое важное изменение заключается в том, что пассажир больше не сможет продолжить поездку, рассчитывая «приложить карту к валидатору позже». Если оплата или право на льготу не подтверждены при входе в автобус, пассажир официально может считаться безбилетным.

Что именно изменит новое правило?

Постановлением Кабинета Министров №276 от 3 июня 2026 года установлено усилить платёжную дисциплину на регулярных городских автобусных маршрутах, организованных на основе брутто-контракта. Новый порядок начнёт действовать с 1 сентября.

Пассажир может оплатить проезд сразу после входа в автобус одним из следующих способов:

— приложить транспортную карту к валидатору;

— произвести бесконтактную оплату банковской картой;

— воспользоваться смартфоном и другими электронными устройствами;

— приложить социальную или транспортную карту к валидатору и подтвердить право на льготный или бесплатный проезд.

Постановление также предусматривает возможность использования других внедряемых электронных технологий, таких как NFC, QR, биометрическая оплата, BLE и UWB.

«Оплачу немного позже» больше не сработает

Это самая важная часть нового порядка.

Если пассажир при входе в автобус не оплатит проезд одним из установленных способов или не подтвердит через валидатор право на бесплатный или льготный проезд, он будет считаться едущим в автобусе без билета.

Таким образом, приложить карту или телефон к валидатору уже после того, как контролёр войдёт в автобус, может оказаться поздно.

Логика новой системы проста: вошли в автобус — сразу оплатили проезд.

Каким может быть штраф?

Согласно статье 144 Кодекса об административной ответственности, проезд без билета в автобусе, следующем в пределах города и пригородной зоне, влечёт штраф в размере одной десятой базовой расчётной величины.

С 1 сентября 2026 года базовая расчётная величина будет увеличена до 440 тысяч сумов. Следовательно, если действующая норма не изменится, штраф за безбилетный проезд составит 44 тысячи сумов.

Это не теоретическое требование. Например, согласно данным Министерства транспорта, по состоянию на 16 марта 2026 года с начала года в отношении пассажиров, проезжавших в автобусах без билета, было оформлено 26 564 административных протокола.

Льготные пассажиры также должны пользоваться валидатором

Есть ещё один важный момент: недостаточно просто сказать «у меня есть право на бесплатный проезд».

Пассажир, имеющий право на льготный или бесплатный проезд, также должен приложить социальную или транспортную карту к валидатору и подтвердить своё право. В противном случае поездка не будет зарегистрирована в системе, и могут возникнуть вопросы относительно статуса пассажира.

Поэтому с 1 сентября достаточно выработать простую привычку: вход в автобус — валидатор — продолжение поездки.

Изменения не ограничиваются только оплатой

Постановление правительства предусматривает и другие нововведения в системе общественного транспорта.

В частности, установлено, что маршруты, выходящие за пределы городской черты на расстояние до 5 километров, а согласно отдельным утверждённым генеральным планам — до 12 километров, также рассматриваются как городские автобусные маршруты.

Кроме того, до 1 сентября поручено внедрить интегрированную систему оплаты для общественного транспорта Toshkent и пригородных электропоездов, включая тарифные планы «электропоезд — автобус» и «электропоезд — метро».

Самое важное напоминание пассажирам

После 1 сентября не следует забывать оплачивать проезд сразу после входа в автобус с помощью карты, смартфона или другого электронного устройства.

Особенно для пассажиров, совершающих ежедневные поездки, даже задержка в несколько секунд может обернуться ненужным штрафом и недоразумением с контролёром.

Главное правило нового порядка очень простое: вошли в автобус — сразу подтвердите оплату проезда.

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