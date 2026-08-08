Артур Мело может продолжить карьеру в Турции

·56·Спорт
Артур Мело может продолжить карьеру в Турции

Турецкий клуб «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру Мело. Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, новый главный тренер команды Винченцо Итальяно настаивает на трансфере бразильского футболиста, с которым ранее работал во «Фиорентине», и попросил руководство начать переговоры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что опорный полузащитник 1996 года рождения за карьеру сменил множество команд. После аренды в «Гремио» Артур вернулся в Турин и сейчас участвует в летнем тренировочном сборе «Ювентуса». Он пытается завоевать доверие тренерского штаба под руководством Лучано Спаллетти.

Фактор Винченцо Итальяно

Главная причина, по которой вариант с «Бешикташем» становится всё более реальным, — это наличие Винченцо Итальяно. Специалист хорошо знает возможности Артура Мело, поскольку ранее они успешно работали вместе во «Фиорентине». Именно в тот период футболист смог продемонстрировать стабильную игру и технические качества на поле.

Опыт работы под руководством итальянского тренера может стать важным фактором для Артура при принятии решения о переезде в Турцию. Наставник полностью понимает особенности футболиста и способен предоставить ему необходимую свободу на поле. Это позволит полузащитнику вновь набрать оптимальную спортивную форму.

Неопределённость в «Ювентусе»

Из-за высокой конкуренции в туринском клубе и изменений в составе пребывание Артура Мело в команде остаётся под вопросом. С учётом условий контракта и потребностей клуба руководство вынуждено внимательно рассматривать возможные предложения. Хотя официального и конкретного предложения из Турции пока не поступало, вероятность начала переговоров высока.

В настоящее время бразильский футболист полностью сосредоточен на летних тренировках и выполнении указаний Лучано Спаллетти. Его будущее ещё не определено: с одной стороны, есть возможность побороться за место в составе туринского клуба, а с другой — вариант начать новое приключение вместе с Винченцо Итальяно.

Артур МелоЮвентусБешикташВинченцо ИтальяноТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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