Стало известно, как NASA модифицировала ноутбуки для отправки в космос

В прошлом ноутбуки, отправляемые на Международную космическую станцию, специалисты NASA подвергали специальной модификации. Любитель космической техники Джордж Рауш изучил один из таких уникальных компьютеров в выставочном центре NASA и рассказал общественности о его особенностях. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Зачем модифицировали ноутбуки?

По данным иксбт.ком, космическим специалистам пришлось привести ноутбуки разных моделей, отправляемые на станцию, к единому стандарту. Чтобы все компьютеры одинаково подключались к бортовой электросети, на них установили стандартный круглый разъём питания Каннон плуг. Обычные фирменные зарядные устройства полностью убрали.

Это практичное решение имело большое значение в условиях космической станции. Если бы такую адаптацию не выполнили, для каждого отдельного компьютера пришлось бы хранить собственный блок питания, кабели и провода. Известно, что в космосе каждая лишняя масса и дополнительное оборудование создают дополнительную нагрузку.

Для установки нового разъёма питания инженеры использовали свободное место встроенного телефонного модема в ноутбуках. Не нужный на орбитальной станции модемный порт удалили, а вместо него установили компонент для прямого подключения к источнику постоянного тока МКС.

Исторические детали и технические особенности

Согласно историческим данным, подготовкой и модификацией ТинкПад и других компьютеров для космических миссий по контракту занималась компания Lockheed Martin. Само наличие телефонного модема в компьютерах свидетельствует о том, насколько давно они были выпущены.

Напомним, строительство МКС началось в конце 1990-х годов, когда модемы считались неотъемлемой частью ноутбуков. Первые долгосрочные экипажи станции начали работу в 2000 году. Кроме того, ранняя коммуникационная инфраструктура МКС имела свои особенности: для некоторых бортовых систем использовалась шина передачи данных МИЛ-СТД-1553, применяемая в авиационной и космической технике.

История этих ноутбуков интересна не только с технической точки зрения, но и с точки зрения архивных документов. По словам Джорджа Рауша, сегодня найти первичные документы об этих модификациях стало очень сложно. В выставочном центре информации на эту тему немного, а некоторые интернет-источники, которыми ранее пользовался инженер, уже исчезли.