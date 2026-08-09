Грузовой Boeing 777Ф преодолел рекордное расстояние без промежуточной посадки

·79·Технологии
Грузовой Boeing 777Ф преодолел рекордное расстояние без промежуточной посадки

В истории авиации установлен абсолютный рекорд дальности среди коммерческих грузовых рейсов. По данным Иксбт.ком, грузовой Boeing 777Ф авиакомпании Натионал Аирлинес успешно выполнил беспосадочный перелёт из города Прествик на Шри-Ланке в Мельбурн, Австралия. Этот трансконтинентальный рейс открыл новую страницу в авиационной отрасли и наглядно продемонстрировал огромные технические возможности современных самолётов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщается, воздушное судно преодолело расстояние в 16 986 километров, или 9 172 морские мили, по кратчайшей траектории между двумя аэропортами за 19 часов 23 минуты. Этот показатель примерно на 98 километров больше, чем результат недавнего испытательного полёта Аирбус А350-1000УЛР из Тулузы в Мельбурн. Однако главная особенность данного рейса заключается в том, что он был не испытательной или сертификационной миссией, а прямым коммерческим грузовым рейсом.

Минимальная нагрузка и максимальный запас топлива

Несмотря на установленный рекорд дальности, объём груза на борту самолёта был весьма символическим. Согласно предварительным данным, Boeing 777Ф взял на борт всего одну паллету с запасными частями для двигателя Генерал Электрик ГЭнкс. Эти детали требовались для Boeing 787-8 авиакомпании Джетстар, который ремонтируется в Мельбурне.

По словам экспертов, именно минимальная масса груза позволила самолёту взять максимальный запас топлива и преодолеть столь большое расстояние без промежуточной посадки. При этом абсолютный рекорд по продолжительности полёта обновлён не был. Лидерство в этой категории по-прежнему принадлежит Кантас: в 2019 году её Boeing 787-9 доставил 50 пассажиров из Лондона в Сидней за 19 часов 30 минут.

Новые технологии и перспективы будущего

Особого внимания заслуживает тот факт, что этот рекордный рейс выполнил практически новый самолёт. Рейс осуществлял Boeing 777Ф с регистрационным номером Н792КА и серийным номером МСН 70548. Самолёт был построен в 2026 году и поступил в распоряжение Натионал Аирлинес в мае того же года. Таким образом, на момент рекордного полёта он эксплуатировался чуть более трёх месяцев.

Напомним, Boeing 777Ф — грузовая версия семейства 777 с двумя двигателями ГЭ90, специально созданная для дальнемагистральных грузовых маршрутов. Однако заявленная максимальная дальность полёта этого типа воздушного судна напрямую зависит от массы полезной нагрузки. Чем тяжелее груз, тем меньше места и возможностей остаётся для топлива, а дальность беспосадочного полёта соответственно сокращается.

Boeing 777FАвиацияРекордNational AirlinesГрузовые Рейсы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовКАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовСегодня, 06:20Компания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойКомпания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойСегодня, 05:59Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииПродажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииСегодня, 05:21Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиКреиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиСегодня, 04:28Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюКитай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюСегодня, 01:53Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповФонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповСегодня, 01:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет