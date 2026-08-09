Грузовой Boeing 777Ф преодолел рекордное расстояние без промежуточной посадки

В истории авиации установлен абсолютный рекорд дальности среди коммерческих грузовых рейсов. По данным Иксбт.ком, грузовой Boeing 777Ф авиакомпании Натионал Аирлинес успешно выполнил беспосадочный перелёт из города Прествик на Шри-Ланке в Мельбурн, Австралия. Этот трансконтинентальный рейс открыл новую страницу в авиационной отрасли и наглядно продемонстрировал огромные технические возможности современных самолётов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщается, воздушное судно преодолело расстояние в 16 986 километров, или 9 172 морские мили, по кратчайшей траектории между двумя аэропортами за 19 часов 23 минуты. Этот показатель примерно на 98 километров больше, чем результат недавнего испытательного полёта Аирбус А350-1000УЛР из Тулузы в Мельбурн. Однако главная особенность данного рейса заключается в том, что он был не испытательной или сертификационной миссией, а прямым коммерческим грузовым рейсом.

Минимальная нагрузка и максимальный запас топлива

Несмотря на установленный рекорд дальности, объём груза на борту самолёта был весьма символическим. Согласно предварительным данным, Boeing 777Ф взял на борт всего одну паллету с запасными частями для двигателя Генерал Электрик ГЭнкс. Эти детали требовались для Boeing 787-8 авиакомпании Джетстар, который ремонтируется в Мельбурне.

По словам экспертов, именно минимальная масса груза позволила самолёту взять максимальный запас топлива и преодолеть столь большое расстояние без промежуточной посадки. При этом абсолютный рекорд по продолжительности полёта обновлён не был. Лидерство в этой категории по-прежнему принадлежит Кантас: в 2019 году её Boeing 787-9 доставил 50 пассажиров из Лондона в Сидней за 19 часов 30 минут.

Новые технологии и перспективы будущего

Особого внимания заслуживает тот факт, что этот рекордный рейс выполнил практически новый самолёт. Рейс осуществлял Boeing 777Ф с регистрационным номером Н792КА и серийным номером МСН 70548. Самолёт был построен в 2026 году и поступил в распоряжение Натионал Аирлинес в мае того же года. Таким образом, на момент рекордного полёта он эксплуатировался чуть более трёх месяцев.

Напомним, Boeing 777Ф — грузовая версия семейства 777 с двумя двигателями ГЭ90, специально созданная для дальнемагистральных грузовых маршрутов. Однако заявленная максимальная дальность полёта этого типа воздушного судна напрямую зависит от массы полезной нагрузки. Чем тяжелее груз, тем меньше места и возможностей остаётся для топлива, а дальность беспосадочного полёта соответственно сокращается.