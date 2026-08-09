Микель Артета рассказал о планах «Арсенала» на трансферном рынке

·55·Спорт
Микель Артета рассказал о планах «Арсенала» на трансферном рынке

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что до закрытия летнего трансферного окна в команду могут прийти новые футболисты. Как сообщает Эвенинг Стандард, несмотря на официальную презентацию Бруно Гимарайнса, приобретённого у «Ньюкасл Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов, руководство клуба активно работает над дальнейшим усилением состава. Это свидетельствует о твёрдом намерении команды бороться за престижные трофеи в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com

В летнее трансферное окно «Арсенал» уже успел подписать контракты с такими футболистами, как Илан Мелье, Христос Цолис и Пьеро Инкапье. Однако Микель Артета намерен добавить составу качество и конкуренцию перед началом сезона. В частности, проблемы в линии обороны и потребность команды в универсальных игроках побуждают тренера быть ещё активнее на трансферном рынке.

Проблемы в обороне и командная ответственность

В ходе предсезонных контрольных матчей стали заметны некоторые слабые стороны обороны «Арсенала». В частности, в игре против «Боруссии Дортмунд» команда пропустила три гола, а в матче с «Реал Бетис», который состоялся в Дублине, — столько же. В настоящее время отсутствие Юрриена Тимбера и Вильяма Салибы из-за травм ограничивает возможности команды в оборонительной линии.

Тем не менее Микель Артета подчеркнул, что не возлагает ответственность за проблему исключительно на защитников, поскольку это общая командная ответственность. По словам тренера, работа над улучшением игры и исправлением допущенных ошибок будет вестись вместе с нынешними футболистами. Если на трансферном рынке найдётся подходящий кандидат, способный ещё больше усилить команду, клуб готов действовать.

Большие надежды на Бруно Гимарайна

Микель Артета не скрывал, что впечатлён энтузиазмом новой звезды Бруно Гимарайна на тренировках и его игрой. Специалист выразил уверенность, что характер бразильского полузащитника, его мобильность на поле и универсальность выведут команду на новый уровень.

&куот;Мы сразу увидели его энергию, жажду и желание оставить большой след в истории клуба, которые он продемонстрировал на тренировках&куот;, — отметил Артета. Тренер также добавил, что умение футболиста отбирать мяч, быстро принимать решения и завершать атаки принесёт команде большую пользу.

АрсеналМикель АртетаБруно ГимарайнсАПЛТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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