Барселона работает над трансфером Родри, в команде ожидаются изменения

·73·Спорт
Барселона работает над трансфером Родри, в команде ожидаются изменения

По информации спортивного издания, каталонский клуб Барселона ведёт переговоры о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Ожидается, что этот трансфер выведет проект команды под руководством Ханси Флика на новый уровень и коренным образом изменит конкуренцию в центре поля. Об этом сообщает Goal.com сообщает сообщает.

Трансфер Родри, которого сегодня признают одним из лучших опорных полузащитников мира, не только повысит качество игры на поле, но и привнесёт в команду лидерские качества. Однако приход звезды такого уровня неизбежно серьёзно повлияет на судьбу других футболистов каталонцев.

Изменения в составе и пострадавшие игроки

По данным источника, приход Родри не повлияет на ключевых игроков вроде Гави и Педри, однако ряд других футболистов столкнётся с риском потерять своё место. В частности, одним из наиболее пострадавших, как ожидается, станет Френки де Йонг, который продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы.

Френки де Йонг, приложивший большие усилия для участия в чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, возвращается после серьёзной травмы колена. Однако после получения медицинского допуска ему предстоит гораздо более сложная борьба за сохранение места в основном составе, которое ранее практически гарантировалось.

Будущее Марка Касадо

В качестве второй жертвы трансфера Родри называют Марка Касадо. Главный тренер Ханси Флик ещё в конце прошлого сезона открыто заявил, что футболисту целесообразно найти другую команду. Несмотря на это, молодой полузащитник сообщил, что не отказался от мечты добиться успеха на «Спотифай Камп Ноу» и намерен продолжать борьбу.

Если трансфер состоится, кадровая политика «Барселоны» в полузащите претерпит серьёзные изменения. Это напрямую повлияет на ротацию по ходу сезона и будущее некоторых футболистов в клубе.

БарселонаРодриФренки Де ЙонгХанси ФликМанчестер Сити
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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