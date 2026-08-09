Барселона меняет состав ради трансфера Родри

·96·Спорт
Барселона меняет состав ради трансфера Родри

С приближением горячей фазы трансферного окна в европейском футболе вокруг каталонской Барселоны стало ещё более оживлённо. Согласно сообщениям, появившимся в воскресенье вечером, «сине-гранатовые» одновременно работают над оптимизацией состава и осуществлением крупных трансферов. В частности, сообщается, что главный тренер и руководство команды близки к подписанию полузащитника Манчестер Сити Родри. Об этом сообщает .

По данным таких авторитетных спортивных журналистов, как Экрем Конур, испанский гранд улаживает финансовые детали для завершения этой крупной сделки. Однако переход опытного опорного полузащитника в Каталонию потребует от клуба как физических, так и финансовых ресурсов. Поэтому руководство Барселоны планирует пополнить трансферный бюджет за счёт продажи некоторых футболистов.

Интерес клубов из Саудовской Аравии

В трансферных планах каталонского клуба важное место занимает молодой полузащитник Марк Касадо. На него всерьёз претендуют представители саудовской Рошн Сауди Про-лиги. В частности, клубы Аль-Ахли и Аль-Хиляль, считающиеся грандами страны, вступили в борьбу за испанского футболиста.

Как стало известно, Барселона готова отпустить Марка Касадо, однако выдвинула чёткое финансовое требование. Руководство клуба рассчитывает выручить от трансфера футболиста не менее 40 миллионов евро. Финансовые возможности саудовских клубов позволяют выполнить это требование, что может ускорить переговоры.

Условие крупной сделки

По данным источников, трансфер Марка Касадо и переход Родри тесно связаны между собой. Если предложение из Саудовской Аравии будет принято и Касадо продадут за 40 миллионов евро, это принесёт Барселоне значительный доход.

Именно эти финансовые поступления станут ключевым фактором для полного завершения трансфера лидера Манчестер Сити Родри. Ожидается, что переговоры, вступающие в финальную стадию, вскоре завершатся, а одна из самых громких сделок летнего трансферного окна состоится.

БарселонаРодриМарк КасадоТрансферСаудовская Аравия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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