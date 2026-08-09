Жереми Жаке готовится дебютировать в составе «Ливерпуля»

·58·Спорт
Жереми Жаке готовится дебютировать в составе «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола подтвердил, что один из крупных летних приобретений клуба, Жереми Жаке, вскоре проведёт свой дебютный матч за команду. Французский защитник проходил предсезонную подготовку в щадящем режиме, однако теперь ожидается, что он выйдет на поле в предстоящем двухматчевом противостоянии с «Комо». Об этом Goal.com сообщает сообщает.

Как сообщает ЛФКТВ, болельщикам «красных» пришлось немного подождать, прежде чем увидеть нового защитника в деле. 21-летний футболист, чья стоимость оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов, пропустил первые матчи предсезонной программы команды из-за травмы.

Процесс восстановления защитника

Футболист, перешедший из французского клуба «Ренн», также не принял участия в воскресном матче против «Монако» на «Энфилде», завершившемся поражением со счётом 2:3. Это вызвало ряд вопросов относительно его физической готовности перед стартом нового сезона Английской Премьер-лиги.

В течение последней недели Жаке проходил курс реабилитации из-за проблемы с плечом и тренировался отдельно от основной группы. Однако тренерский штаб положительно оценивает его состояние, а медицинский персонал доволен ходом восстановления футболиста.

Комментарии тренера

В интервью после матча с «Монако» Андони Ираола рассказал о состоянии французского футболиста. По его словам, тренерский штаб сомневался, выпускать ли игрока на поле в этой встрече, однако в итоге было решено не рисковать.

«Мы сомневались, включать ли Жереми в состав на сегодняшний матч, и в итоге предпочли не выпускать его. Однако к следующей игре он должен быть полностью готов», — сказал Ираола клубному телевидению.

Проблемы в линии обороны

Столь осторожный подход руководства клуба связан с операцией на плече, которую Жаке перенёс прошлой зимой вскоре после заключения трансферной сделки. Защитник хорошо начал предсезонную подготовку, но позже почувствовал некоторый дискомфорт, а после травмы Джо Гомеса врачи «Ливерпуля» стали наблюдать за ним в усиленном режиме.

Эта позитивная новость пришла для «красных» в очень важный момент. В товарищеском матче против «Монако» Вирджил ван Дейк и Ифеаньи Ндукуэ оставались единственными полностью готовыми центральными защитниками команды.

ЛиверпульЖереми ЖакеАндони ИраолаАПЛФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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