Дата вашего рождения подскажет, в какого человека вы влюбитесь
Почему одни люди нравятся нам с первой встречи, а другие, какими бы хорошими они ни были, не находят отклика в нашей душе? Кто-то очаровывается сильным характером, для кого-то важна доброта, а кому-то нравятся загадочные и свободолюбивые люди.
В нумерологических толкованиях этот выбор связывают даже с датой рождения. Найдите ниже свою дату — возможно, описание типа человека, который пробуждает в вас чувства, покажется удивительно знакомым.
1, 10, 19 и 28 — вас привлекают сильные лидеры
Рождённые в эти даты могут интересоваться людьми, которые знают, чего хотят, самостоятельно принимают решения и не отступают от выбранного пути.
Важно, чтобы человек, привлекающий ваше внимание, был силён не только внешностью, но и характером и поступками.
Уверенность в себе, решительность и лидерские качества могут быть главным источником привлекательности в таких отношениях.
2, 11, 20 и 29 — вам нужны любовь и поддержка
Для вас отношения — это не только романтика.
Человек, который поддержит вас в трудную минуту, почувствует ваше настроение и умеет вас выслушать, может оказаться для вас более привлекательным.
Вместо холодного партнёра, занятого только собой, вам будет ближе человек, проявляющий заботу на деле.
3, 12, 21 и 30 — жизнерадостность для вас — большой плюс
Отношения с человеком, который постоянно жалуется на жизнь, могут быстро наскучить вам.
Вас больше привлекают люди, которые понимают шутки, умеют видеть хорошую сторону ситуации и способны делиться позитивным настроением с окружающими.
В таких отношениях большое значение имеют совместный смех и лёгкое общение.
4, 13 и 22 — доверие для вас важнее романтики
Вам могут не нравиться неопределённые отношения.
Вам больше подойдёт не человек, который сегодня рядом, а завтра исчезает, а партнёр, который держит слово и серьёзно относится к отношениям.
Главные качества, которые вас привлекают, — надёжность, стабильность и ответственность.
Чувствовать себя спокойно в любви для вас может быть важнее сильных эмоций.
5, 14 и 23 — вы не останетесь равнодушными к свободолюбивым людям
Однообразный образ жизни и жёсткие ограничения могут вам не подходить.
Вас привлекают люди, которые не боятся пробовать новое, ведут активный образ жизни и открыты к путешествиям и переменам.
Здесь есть важный момент: возможно, вы хотите не контролировать партнёра, а жить вместе свободно.
6, 15 и 24 — маленькие знаки внимания растопят ваше сердце
Для вас небольшие детали могут значить больше, чем дорогие подарки.
Запомнить, какой кофе вы пьёте, заметить, что у вас испортилось настроение, не дожидаясь объяснений, или поинтересоваться вашим самочувствием простым сообщением — именно такие вещи производят на вас сильное впечатление.
Нежность и доброта могут быть для вас самым прекрасным языком отношений.
7, 16 и 25 — загадочные люди пробуждают ваш интерес
Человек, которого можно постепенно открывать, интереснее вам того, кто рассказывает о себе всё уже на первой встрече.
Вас могут привлекать люди с глубоким мышлением, богатым внутренним миром и некоторой загадочностью.
Если разговор не ограничивается повседневными темами и доходит до жизни, целей и чувств, такой человек надолго пробудит в вас интерес.
8, 17 и 26 — вам нравятся сила и амбиции
Ваш идеал — человек, который берёт ответственность за свою жизнь.
У него есть цели, он не боится работать и борется за результат.
В таком человеке вы можете видеть не только силу, но и уверенность в будущем. Поэтому амбициозность и решительность становятся важной частью привлекательности.
9, 18 и 27 — отношения без эмоций не для вас
Вы цените сильные чувства.
Для вас важно, чтобы в отношениях были открытые эмоции, искренность и страсть. С человеком, который скрывает свои чувства или постоянно держит дистанцию, сблизиться может быть сложнее.
Ваше внимание привлекают люди, которые глубоко чувствуют жизнь и не пытаются скрывать свою любовь.
Но настоящую любовь определяет не дата
Хотя нумерология стала популярной как интересное толкование, научно не доказано, что по дате рождения можно достоверно определить, в кого человек влюбится.
На отношения гораздо сильнее влияют характер, воспитание, прошлый опыт, ценности, взаимное притяжение и потребности человека в данный период.
Тем не менее такие толкования дают человеку интересную возможность задуматься о том, что для него важно в отношениях.
Возможно, главный вопрос — не «Кого я люблю?»
«С каким человеком мне легко оставаться собой?» — этот вопрос может раскрыть гораздо больше.
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