Европа может столкнуться с нехваткой собственных космических ракет

Европейское космическое агентство предупредило о риске нехватки ракет-носителей собственного производства. Это объясняется резким ростом спроса на выведение спутников на орбиту к концу десятилетия, сообщает Финанкиал Тимес. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам главы ЕКА Йозефа Ашбахера, на фоне увеличения числа запусков европейские страны примерно к 2030 году столкнутся с проблемой нехватки собственных ракет. Согласно прогнозам экспертов, максимальная нагрузка на космическую инфраструктуру Европы ожидается в 2029–2031 годах.

Меры по расширению производственных мощностей

Чтобы предотвратить возможный кризис, Европейское космическое агентство попросило местных производителей оценить стоимость расширения ракетных программ. В частности, агентство намерено увеличить выпуск тяжёлых ракет Ариане 6 с нынешних 9–10 примерно до 15 в год.

Дополнительное финансирование также может быть направлено на увеличение производства лёгких ракет-носителей Вега К. Соответствующие финансовые решения будут приняты после полной оценки возможностей и затрат европейских компаний.

Глобальная конкуренция и будущие задачи

Ранее Ашбахер призывал Европейский союз ускорить разработку собственной многоразовой ракеты. В противном случае регион рискует отстать от США, в частности от компании SpaceX , которая остаётся одним из ключевых игроков на рынке коммерческих космических запусков.

Главная задача европейской космической отрасли сегодня заключается не только в удовлетворении текущего спроса, но и в обеспечении стратегической независимости в будущем. Бюджетные и организационные решения, которые будут приняты в ближайшие годы, окажут решающее влияние на положение региона в космосе.