Арсенал может опередить Ливерпуль в борьбе за трансфер Бредли Барколы

·48·Спорт
Арсенал может опередить Ливерпуль в борьбе за трансфер Бредли Барколы

действующий чемпион Английской Премьер-лиги Арсенал продолжает активность на летнем трансферном рынке. Команда под руководством Микеля Артеты стала главным претендентом на нападающего парижского ПСЖ Бредли Барколу, стремясь усилить состав. Несмотря на то что Ливерпуль также претендует на футболиста, предлагая за трансфер 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщается, что лондонский клуб имеет более выгодную позицию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации талкСПОРТ, после официального перехода полузащитника Ньюкасла Бруну Гимарайнша за 75 миллионов фунтов стерлингов Арсенал планирует подписать ещё одного звёздного футболиста. Этим летом команда уже осуществила три трансфера. Помимо Христоса Цолиса и Иллана Мелье, продажа Леандро Троссара в «Бешикташ» и продление Винисиусом Жуниором контракта с «Реалом» побудили «канониров» вывести линию атаки на новый уровень.

Трансферный рынок и конкуренция

Несмотря на то что ПСЖ требует около 150 миллионов фунтов стерлингов за своего двукратного победителя Лиги чемпионов, конкуренция на трансферном рынке становится всё более острой. Ливерпуль также сделал футболиста своей главной целью. Тем не менее эксперты и бывшие игроки клуба высоко оценивают шансы лондонской команды.

Бывший нападающий Арсенала Пер Грувз отметил, что Ливерпуль сейчас переживает переходный период, а главный тренер Андони Ираола пытается привить команде свою философию. По его мнению, если футболист мечтает выиграть Английскую Премьер-лигу или Лигу чемпионов, то на данный момент лучшим вариантом для него является именно Арсенал.

Лондон и выбор футболиста

Во время эфира Грувз, ссылаясь на свои источники, заявил, что Бредли Барколя хочет жить именно в Лондоне. По его словам, выбор города футболистом также может положительно повлиять на переход. Кроме того, ещё один бывший игрок Арсенала Эммануэль Фримпонг добавил, что клубу необходимо продолжать подписывать качественных футболистов, чтобы сохранить статус чемпиона прошлого сезона.

Отмечается, что руководство клуба не должно ослаблять борьбу за звёздных и высококлассных футболистов после упущенной возможности подписать Винисиуса Жуниора. Болельщики и эксперты признают, что нынешний статус Арсенала позволяет ему привлекать в состав именно таких звёзд.

АрсеналБредли БарколяЛиверпульБруну ГимарайншПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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