Трево Чалоба попрощался с Челси

·64·Спорт
Трево Чалоба попрощался с Челси

Защитник сборной Англии Трево Чалоба официально попрощался со своим родным клубом «Челси» и продолжит карьеру в итальянской Серии А. 27-летний футболист решил кардинально изменить карьеру после 18 лет в лондонском клубе. Как сообщает Goal.com, сумма трансфера превысила 30 миллионов фунтов стерлингов, а защитник присоединился к «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас. Об этом Goal.com сообщает .

После официального подтверждения трансфера в воскресенье футболист опубликовал в социальных сетях эмоциональное прощальное письмо, выразив глубокую благодарность болельщикам и сотрудникам клуба. По его словам, этот шаг был непростым для игрока, выросшего в системе «Челси» с самого детства.

От детской мечты до большого футбола

Трево впервые пришёл в академию «Челси» девятилетним школьником. Спустя годы он провёл за клуб 151 матч во всех турнирах. На своей странице в социальных сетях футболист вспомнил почти два десятилетия в клубе и подчеркнул, что команда сыграла бесценную роль в его становлении как профессионального спортсмена.

«После восемнадцати лет пришло время попрощаться с «Челси», — написал защитник в своём эмоциональном посте. Он также опубликовал архивные фотографии, отражающие его путь, и отметил, что превратился из простого мальчика, полного мечтаний, в зрелого профессионала, способного конкурировать в одной из самых требовательных лиг мира.

Испытания и советы будущему поколению

В течение карьеры футболист отправлялся в аренду в «Ипсвич Таун», «Хаддерсфилд Таун» и «Лорьян», чтобы пробиться в основной состав, столкнувшись с различными трудностями и испытаниями. Поэтому его считают одним из спортсменов, способных служить примером молодым игрокам, занимающимся на базе академии «Челси» в Кобхэме.

Покидая «Челси», Чалоба также дал ценные советы представителям будущего поколения. «Мой совет молодым игрокам: ваш путь не всегда будет гладким. Но всегда будьте готовы, сохраняйте позитивный настрой и не теряйте веру в себя. Спасибо за всё, с искренней любовью и благодарностью», — завершил футболист своё обращение.

Трево ЧалобаЧелсиКомоСерия AТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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