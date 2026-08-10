Тяжёлая потеря для «Челси»: травмы и конфликты в предсезонном матче

·60·Спорт
Тяжёлая потеря для «Челси»: травмы и конфликты в предсезонном матче

Подготовка лондонского «Челси» к новому сезону столкнулась с серьёзными проблемами. Как сообщает Goal.com, матч против «Джохор Дарул Тазим», завершившийся зрелищной ничьей со счётом 3:3, превратился для «аристократов» в настоящий кошмар. В ходе встречи травмы получили два центральных защитника, что значительно усилило головную боль главного тренера Хаби Алонсо и поставило под угрозу планы команды на предстоящий сезон в английской Премьер-лиге. Об этом Goal.com сообщает .

Проблемы у «Челси» начались с первых минут матча. 21-летний сенегальский центральный защитник Мамаду Сарр, включённый в первоначальный стартовый состав, получил травму во время разминки перед игрой и не смог выйти на поле. Для тренерского штаба, испытывающего нехватку игроков в обороне, это стало первой потерей. Начавшийся затем матч также не принёс команде спокойствия.

Слёзы Аарона Ансельмино

Уже на 29-й минуте встречи, проходившей на стадионе «Султан Ибрагим», один из ярких представителей обороны «Челси» Аарон Ансельмино покинул поле со слезами на глазах из-за серьёзной травмы. Было заметно, что 21-летний футболист, присоединившийся к команде в 2024 году, получил повреждение мышц бедра. Состояние игрока, который лежал на поле и получал медицинскую помощь, вызвало тревогу у болельщиков и тренерского штаба.

Защитник, выступавший на правах аренды за «Боруссию Дортмунд» и «Страсбур», с момента перехода в «Челси» постоянно сталкивается с травмами. Эта новая неприятность резко снизила его шансы закрепиться в основном составе Хаби Алонсо. Руководство клуба, потратившее большие средства на усиление других позиций в летнее трансферное окно, теперь вынуждено пересмотреть кадровую политику из-за отсутствия глубины в центре обороны.

Беспорядки на поле и конфликт тренеров

Драма матча не ограничилась травмами. Встреча двух команд также запомнилась жаркой перепалкой и конфликтами у кромки поля. После опасного фола против Лиама Делапа Остин Макфи, специалист по стандартным положениям и представитель нового тренерского штаба «Челси», вступил в конфликт с скамейкой соперника. Чтобы предотвратить дальнейшую ссору, главному тренеру Хаби Алонсо пришлось физически остановить своего помощника.

Сам матч выявил множество тактических недостатков. Голы Лиама Делапа с пенальти оживили атаку команды, однако грубые ошибки в обороне и травмы двух защитников затмили результат. Перед Хаби Алонсо стоят масштабные проблемы, которые необходимо решить до старта Премьер-лиги.

ЧелсиХаби АлонсоАарон АнсельминоПремьер-лигаФутбольные травмы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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