Джон Оби Микел высоко оценил трансфер Юри Тилеманса

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел назвал переход Юри Тилеманса из «Астон Виллы» за 35 миллионов фунтов стерлингов самым умным соглашением на трансферном рынке, отметив его как наиболее успешный шаг «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Команда под руководством Майкла Кэррика активно усиливает состав перед новым сезоном английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» приобрёл ряд футболистов, чтобы обновить разные линии состава. «Красные дьяволы» подписали Андрея Сантоса из «Челси» за 48 миллионов фунтов стерлингов, а также Юри Тилеманса из «Астон Виллы» за 35 миллионов фунтов. Кроме того, клуб привлёк в академию вратаря Карла Дарлоу и трёх перспективных молодых игроков.

Тактическая гибкость и футбольный интеллект

Выступая в подкасте Те Оби Оне Подкаст, Джон Оби Микел высоко оценил успех «Манчестер Юнайтед» в этом трансфере и отдельно подчеркнул пользу, которую бельгийский полузащитник принесёт команде. По мнению бывшего футболиста, на фоне других крупных трансферов этого лета цена Тилеманса выглядит исключительно низкой, а сделка — очень выгодной.

По словам Микела, Юри Тилеманс — универсальный футболист, способный одинаково успешно действовать на поле в роли игрока под номерами 6, 8 или 10. Такая тактическая гибкость позволяет тренеру менять стиль игры. Бельгиец умеет забивать, представляет угрозу при стандартах и уверенно обращается с мячом.

Мнение специалистов и одноклубников

Бывший полузащитник также отметил некоторые слабые стороны футболиста. По его словам, Тилеманс не самый быстрый игрок, однако он прекрасно читает игру и отличается высоким футбольным интеллектом как при владении мячом, так и без него. Именно эти качества делают его лучшим приобретением летнего трансферного окна.

Бывший защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд также проанализировал достоинства своего соотечественника в интервью изданию «Хайпер». По его мнению, в современном футболе многие обращают внимание только на статистику голов и ассистов, однако главное преимущество Тилеманса заключается в умении брать на себя ответственность и выполнять точные прогрессивные передачи вперёд.