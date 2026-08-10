Новая китайская литографическая машина АСТ6200 вышла на серийное производство

·52·Технологии
Новая китайская литографическая машина АСТ6200 вышла на серийное производство

Китайский рынок полупроводников сделал ещё один важный шаг к технологической независимости. Как сообщает иксбт.ком, компания Шангхаи Ксиншанг Микроассемблй успешно вывела новое литографическое оборудование АСТ6200 на коммерческий рынок и получила заказы на первые серийные поставки. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Устройство успешно прошло полную технологическую проверку и испытания на предприятии ведущего китайского производителя полупроводников. Отмечается, что первые образцы оборудования АСТ6200 завершили заводские испытания ещё в ноябре 2025 года. После практической валидации специалистами система перешла к полноценному серийному производству.

Технологические характеристики и сферы применения

Новая литографическая машина не предназначена для производства традиционных кремниевых процессоров. Её основная задача — выпуск компонентов на основе карбида кремния, нитрида галлия, арсенида галлия, фосфида индия и других составных полупроводников.

Такие передовые технологии сегодня крайне востребованы на технологическом рынке и широко применяются в следующих сферах:

  • Производство современных электромобилей
  • Инфраструктура сетей связи 5Г
  • Оптоэлектронные системы
Технические возможности оборудования также полностью отвечают промышленным требованиям. АСТ6200 может работать с пластинами диаметром от 2 до 8 дюймов. Кроме того, она поддерживает различные типы подложек, включая кремний, карбид кремния, сапфир и арсенид галлия.

Программное обеспечение и оптические системы

Устройство оснащено собственной проекционной оптикой, высокоточной системой совмещения слоёв, регулируемым освещением и функциями автоматической фокусировки. Дополнительные модули позволяют работать со сложными подложками, а также выполнять операции фронтального и обратного совмещения.

Производитель также полностью самостоятельно разработал программную систему управления этим оборудованием. Система включает все функции — от драйверов оборудования до управления сложными технологическими процессами, демонстрируя опору китайской промышленности на собственные разработки.

ЛитографияПолупроводникиКитайТехнологииAST6200
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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