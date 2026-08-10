Организовано взыскание задолженности в пользу управляющих сервисных компаний

Управлением Бюро принудительного исполнения по Самаркандской области и его территориальными отделами системно проводится работа по обеспечению исполнения исполнительных документов, связанных с взысканием задолженности в пользу управляющих сервисных компаний (УСК), а также государственного унитарного предприятия «Issiqlik manbai» на основании судебных решений.

В частности, за истекший период текущего года в пользу управляющих сервисных компаний завершено производство по 3 502 исполнительным документам на общую сумму 3,4 млрд сумов. В результате проведённых исполнительных действий по 2 697 исполнительным документам фактически взыскана задолженность в размере 2,2 млрд сумов.

Кроме того, в целях обеспечения эффективности взыскания задолженности в установленном законодательством порядке применяются меры взыскания в отношении доходов и имущества должников.

Помимо этого, в пользу ГУП «Issiqlik manbai» завершено производство по 112 исполнительным документам на общую сумму 230 млн сумов, из которых по 78 документам фактически взыскана задолженность в размере 142 млн сумов.

В данном направлении последовательно продолжается работа, направленная на обеспечение своевременного и качественного исполнения исполнительных документов, повышение эффективности взыскания задолженности, а также укрепление платёжной дисциплины в сфере коммунальных услуг.