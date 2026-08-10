Организовано взыскание задолженности в пользу управляющих сервисных компаний

·57·Общество
Организовано взыскание задолженности в пользу управляющих сервисных компаний

Управлением Бюро принудительного исполнения по Самаркандской области и его территориальными отделами системно проводится работа по обеспечению исполнения исполнительных документов, связанных с взысканием задолженности в пользу управляющих сервисных компаний (УСК), а также государственного унитарного предприятия «Issiqlik manbai» на основании судебных решений.

В частности, за истекший период текущего года в пользу управляющих сервисных компаний завершено производство по 3 502 исполнительным документам на общую сумму 3,4 млрд сумов. В результате проведённых исполнительных действий по 2 697 исполнительным документам фактически взыскана задолженность в размере 2,2 млрд сумов.

Кроме того, в целях обеспечения эффективности взыскания задолженности в установленном законодательством порядке применяются меры взыскания в отношении доходов и имущества должников.

Помимо этого, в пользу ГУП «Issiqlik manbai» завершено производство по 112 исполнительным документам на общую сумму 230 млн сумов, из которых по 78 документам фактически взыскана задолженность в размере 142 млн сумов.

В данном направлении последовательно продолжается работа, направленная на обеспечение своевременного и качественного исполнения исполнительных документов, повышение эффективности взыскания задолженности, а также укрепление платёжной дисциплины в сфере коммунальных услуг.

СамаркандИссиклик манбаи
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Важный совет от Хабиба Нурмагомедова: «Просто отложите его в сторону!»Важный совет от Хабиба Нурмагомедова: «Просто отложите его в сторону!»Сегодня, 18:04Новое послабление при покупке валюты: лимит увеличен в 5 разНовое послабление при покупке валюты: лимит увеличен в 5 разСегодня, 16:01Узбекский блогер, причастный к рекламе азартных игр, объявлен в розыскУзбекский блогер, причастный к рекламе азартных игр, объявлен в розыскСегодня, 14:28В Денов для семьи, чей дом был снесён, построят новый домВ Денов для семьи, чей дом был снесён, построят новый домСегодня, 12:58Ужасная трагедия в Навоийской области: 59-летнего рабочего засыпало песком (видео)Ужасная трагедия в Навоийской области: 59-летнего рабочего засыпало песком (видео)Сегодня, 11:32Страшное ДТП в Сырдарьинской области: Каптива сгорела, 3 человека погибли на месте происшествияСтрашное ДТП в Сырдарьинской области: Каптива сгорела, 3 человека погибли на месте происшествияСегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией