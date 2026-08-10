Пассажир попытался открыть дверь самолёта на высоте 9 тысяч метров

·103·Мир
Пассажир попытался открыть дверь самолёта на высоте 9 тысяч метров

В пассажирском самолёте, летевшем из Малайзии в Индию, произошёл неожиданный инцидент. 36-летний пассажир во время полёта попытался открыть дверь аварийного выхода. Об этом сообщает Те Сун.

Как стало известно, мужчина по имени Джамшир Атаникал попытался открыть люк аварийного выхода, когда самолёт находился на высоте около 9 тысяч метров. Позже видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.

На кадрах видно, как сотрудники авиакомпании Батик Air пытаются остановить мужчину на глазах у перепуганных пассажиров. В момент попытки открыть люк Джамшир также угрожал находившимся рядом людям.

В конце концов членам экипажа и нескольким пассажирам удалось совместными усилиями его остановить. Мужчину обезвредили, связали ему руки и вынудили ждать посадки самолёта.

По данным полиции аэропорта Кочи, инцидент произошёл во время рейса, продолжавшегося с 21:30 до 23:00. Джамшир сидел на месте 12А.

В полиции заявили, что он без какой-либо очевидной причины попытался открыть дверь аварийного выхода и даже повредил панель иллюминатора. Кроме того, он угрожал пассажирам и членам экипажа, пытавшимся его остановить.

После инцидента на допросе в полиции Джамшир объяснил свой поступок тем, что «в тот момент ему захотелось так сделать». Он также заявил, что хотел умереть во время полёта.

Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчина возвращался домой, чтобы увидеть своего новорождённого ребёнка.

После приземления самолёта в аэропорту Кочи Джамшир был арестован. Поскольку его действия создали серьёзную угрозу жизни людей на борту самолёта, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Экипаж рейса тем временем вернулся в Малайзию. Ожидается, что его члены дадут показания по факту происшествия.

МалайзияИндияBatik AirКочиThe Sun
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Самая длинная в мире нить для французского вязания превышает 31 километрСамая длинная в мире нить для французского вязания превышает 31 километрСегодня, 14:46Преданная собака 4 дня неподвижно ждала своего хозяинаПреданная собака 4 дня неподвижно ждала своего хозяинаСегодня, 14:36Таинственное явление на Солнце может быть опасным для ЗемлиТаинственное явление на Солнце может быть опасным для ЗемлиСегодня, 14:35Процедура наращивания ресниц за 88 долларов привела невесту в ужасное состояниеПроцедура наращивания ресниц за 88 долларов привела невесту в ужасное состояниеСегодня, 14:02Дорогое кольцо, подаренное Криштиану Роналду, теперь на руке дочери Джорджина!Дорогое кольцо, подаренное Криштиану Роналду, теперь на руке дочери Джорджина!Сегодня, 14:00На морском дне нашли знаменитое пиво 162-летней давностиНа морском дне нашли знаменитое пиво 162-летней давностиСегодня, 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов