Пассажир попытался открыть дверь самолёта на высоте 9 тысяч метров

В пассажирском самолёте, летевшем из Малайзии в Индию, произошёл неожиданный инцидент. 36-летний пассажир во время полёта попытался открыть дверь аварийного выхода. Об этом сообщает Те Сун.

Как стало известно, мужчина по имени Джамшир Атаникал попытался открыть люк аварийного выхода, когда самолёт находился на высоте около 9 тысяч метров. Позже видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.

На кадрах видно, как сотрудники авиакомпании Батик Air пытаются остановить мужчину на глазах у перепуганных пассажиров. В момент попытки открыть люк Джамшир также угрожал находившимся рядом людям.

В конце концов членам экипажа и нескольким пассажирам удалось совместными усилиями его остановить. Мужчину обезвредили, связали ему руки и вынудили ждать посадки самолёта.

По данным полиции аэропорта Кочи, инцидент произошёл во время рейса, продолжавшегося с 21:30 до 23:00. Джамшир сидел на месте 12А.

В полиции заявили, что он без какой-либо очевидной причины попытался открыть дверь аварийного выхода и даже повредил панель иллюминатора. Кроме того, он угрожал пассажирам и членам экипажа, пытавшимся его остановить.

После инцидента на допросе в полиции Джамшир объяснил свой поступок тем, что «в тот момент ему захотелось так сделать». Он также заявил, что хотел умереть во время полёта.

Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчина возвращался домой, чтобы увидеть своего новорождённого ребёнка.

После приземления самолёта в аэропорту Кочи Джамшир был арестован. Поскольку его действия создали серьёзную угрозу жизни людей на борту самолёта, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Экипаж рейса тем временем вернулся в Малайзию. Ожидается, что его члены дадут показания по факту происшествия.