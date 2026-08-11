Коровы и быки стали «гостями» за пикниковым столом (видео)
Семья, устроившая пикник на пастбище Бадара в Турции, столкнулась с неожиданной ситуацией. Почувствовав запах еды на столе, коровы и быки один за другим начали приближаться к семье и пытаться полакомиться угощениями.
Крупный рогатый скот приблизился к столу
Животные, свободно пасшиеся на пастбище, почувствовав запах еды, начали собираться вокруг отдыхающих.
Члены семьи пытались отогнать коров и быков от стола, чтобы сохранить свои блюда.
Пикник превратился в «догонялки»
Однако крупный рогатый скот не собирался так просто отступать. В итоге между членами семьи и животными начались забавные «догонялки».
В этой ситуации:
• коровы и быки приблизились к столу;
• семья пыталась их отогнать;
• животные снова возвращались к еде.
Окружающие тоже наблюдали со смехом
Попытки отдыхающих защитить свою еду и постоянные возвращения крупного рогатого скота рассмешили и других людей, отдыхавших поблизости.
Так обычный выходной превратился в неожиданное и забавное происшествие.
Если бы на ваш пикник тоже пришли такие «гости», вы бы поделились с ними едой или прогнали? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с близкими.
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