Коровы и быки стали «гостями» за пикниковым столом (видео)

Семья, устроившая пикник на пастбище Бадара в Турции, столкнулась с неожиданной ситуацией. Почувствовав запах еды на столе, коровы и быки один за другим начали приближаться к семье и пытаться полакомиться угощениями.

Крупный рогатый скот приблизился к столу

Животные, свободно пасшиеся на пастбище, почувствовав запах еды, начали собираться вокруг отдыхающих.

Члены семьи пытались отогнать коров и быков от стола, чтобы сохранить свои блюда.

Пикник превратился в «догонялки»

Однако крупный рогатый скот не собирался так просто отступать. В итоге между членами семьи и животными начались забавные «догонялки».

В этой ситуации:

• коровы и быки приблизились к столу;

• семья пыталась их отогнать;

• животные снова возвращались к еде.

Окружающие тоже наблюдали со смехом

Попытки отдыхающих защитить свою еду и постоянные возвращения крупного рогатого скота рассмешили и других людей, отдыхавших поблизости.

Так обычный выходной превратился в неожиданное и забавное происшествие.

Если бы на ваш пикник тоже пришли такие «гости», вы бы поделились с ними едой или прогнали? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с близкими.