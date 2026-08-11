Мальчик из видео «Бабй шарк», набравшего миллиарды просмотров, спустя 10 лет возвращается на К-поп-сцену

·170·Культура
Мальчик из видео «Бабй шарк», набравшего миллиарды просмотров, спустя 10 лет возвращается на К-поп-сцену

В 2016 году Пак Гон Рун танцевал в видео «Бабй шарк» и стал знаком миллионам детей. Теперь ему 17 лет. Спустя десять лет он готов начать новый этап карьеры — уже не как герой детского видео, а как К-поп-исполнитель.

Дата дебюта стала известна

Как сообщает «Бизнес Корея», 20 августа Пак Гон Рун выпустит свой первый цифровой сингл.

В интернете его до сих пор называют «Бабй шарк бой».

Пак, участвовавший в вирусном видео в детстве, теперь готовится представить музыку под собственным именем.

Всё началось с видео 2016 года

«Бабй шарк Данке» стала популярной благодаря южнокорейской компании «Пинкфонг». Сама песня была создана на основе существовавшей ранее детской композиции.

В вирусной версии:

• песню исполнила Хоуп Сегойн;

• Пак Гон Рун танцевал в ролике;

• Элейн Ким Джонстон также приняла участие в видео.

Простой танец распространился по всему миру

Повторяющаяся часть песни «ду-ду-ду» и движения, имитирующие пасть акулы, быстро стали популярными среди детей.

Позже ролик получил ещё большее распространение благодаря челленджам в социальных сетях. Дети снова и снова смотрели его и повторяли танцевальные движения.

Теперь очередь Пака

Для Пака Гон Руна релиз 20 августа станет новым творческим шагом после вирусной популярности в детстве.

Вы помните видео «Бабй шарк» 2016 года? Хотели бы теперь следить за выступлениями того мальчика в К-поп? Напишите своё мнение и поделитесь новостью в социальных сетях.

Пак Гон РунгPinkfongЮжная КореяBiznes Koreya
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дом «Человека-паука» продан: новый владелец в шокеДом «Человека-паука» продан: новый владелец в шокеСегодня, 11:28Почему китайцы считают цифру 4 несчастливой?Почему китайцы считают цифру 4 несчастливой?Сегодня, 10:08Неожиданное поздравление с днём рождения: сюрприз, подготовленный для Юлдуз Турдиева, довёл её до слёз (видео)Неожиданное поздравление с днём рождения: сюрприз, подготовленный для Юлдуз Турдиева, довёл её до слёз (видео)Сегодня, 05:44Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!Сегодня, 05:28Как сегодня живёт Нина Маслова из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?Как сегодня живёт Нина Маслова из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?Вчера, 05:23Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)Райхон Уласенова накормила невестку Азизаксон сладостями (видео)09.08, 14:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Новый образ турецкого актера и модели Бурака Озчивита вызвал обсуждения
Новый образ турецкого актера и модели Бурака Озчивита вызвал обсуждения
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!