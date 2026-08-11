Впервые организованный конкурс «Mini Miss O‘zbekiston 2026» объявил имя победительницы!

·31·Культура
Впервые организованный конкурс «Mini Miss O‘zbekiston 2026» объявил имя победительницы!

Впервые организованный на республиканском уровне конкурс красоты «Mini Miss O‘zbekiston 2026» среди маленьких девочек определил свою победительницу. Первое место заняла Shirin Shamsiyeva. Теперь впереди её ждёт ещё один этап — участие в международном конкурсе от имени Узбекистана.

Первое место досталось Shirin Shamsiyeva

По итогам конкурса Shirin Shamsiyeva заняла первое место на республиканском этапе.

Благодаря этому результату юная участница получила право представлять Узбекистан на международном конкурсе красоты.

Следующее выступление Shirin Shamsiyeva теперь состоится на международной сцене.

Впереди международный конкурс

Юная девочка в короне и улыбающаяся женщина рядом с ней.

Теперь Shirin примет участие в международном конкурсе, в котором будут участвовать представительницы других стран, от имени Узбекистана.

Перед ней стоят следующие задачи:

• подготовка к международному этапу;

• выход на сцену от имени Узбекистана;

• соперничество с новыми участницами.

Новый этап для юной победительницы

Если победа на «Mini Miss O‘zbekiston 2026» стала для Shirin завершением республиканского конкурса, то выход на международную сцену станет началом нового этапа.

Как вы думаете, какого результата Shirin Shamsiyeva добьётся на международном конкурсе? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с близкими в Telegram.

Ширин ШамсиеваУзбекистанTelegram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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