В архивах Берлина обнаружены редкие документы, связанные с историей Узбекистана

В архивах Берлина, Германия, обнаружен ряд редких документов, связанных с историей Узбекистана. Среди них — материалы о политических процессах в Туркестане, отчёты о Ташкенте и Бухаре, а также письма, принадлежащие уроженцу Ташкента Вали Каюмхону, отправленному на учёбу в Германию.

Дипломатическая переписка за 1865 год

Среди найденных материалов имеется дипломатическая переписка, посвящённая политическим процессам, происходившим на территории Туркестана в 1865 году.

Эти документы могут стать важным источником для изучения политических отношений, складывавшихся в тот период вокруг Центральной Азии.

Отчёты о Ташкенте и Бухаре

Среди архивных материалов также обнаружены отчёты, подготовленные в 1928–1929 годах о Ташкенте и Бухаре.

В них могут содержаться сведения о:

• городской жизни;

• политической и социальной ситуации;

• внешних наблюдениях того времени.

Найдены также письма, связанные с Вали Каюмхоном

Ещё одной интересной находкой стали письма, принадлежащие уроженцу Ташкента Вали Каюмхону, отправленному в Германию на учёбу в 1922 году.

Эти документы, вероятно, могут предоставить новые сведения о его обучении в Германии, связях и жизни в тот период.

Где хранятся документы?

Все найденные материалы хранятся в Секретном государственном архиве Прусского культурного наследия в Берлине.

Как вы думаете, какой период истории Узбекистана такие архивные документы помогут раскрыть ещё лучше? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь новостью с близкими, интересующимися историей.