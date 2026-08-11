Чемпионат Азии: наши атлеты за один день завоевали 10 медалей!

Очередной день соревнований чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, проходящего в городе Ташкенте, выдался очень удачным и результативным для сборной Узбекистана. На соревнованиях 10 августа спортсмены нашей страны завоевали в общей сложности 10 медалей.

Наши представители продемонстрировали высокое мастерство и заняли места на разных ступенях пьедестала. За день в копилку хозяев добавились 3 золотые, 6 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Обладатели золотых медалей:

-57 кг (молодежь, рывок): Марджона Абдумуталова

-61 кг (молодежь, рывок): Зиёда Ксудойкулова

-61 кг (юниоры, толчок): Муниса Болтаева

Обладатели серебряных медалей:

-57 кг (юниоры, рывок): Зарина Абдуллахакова

-57 кг (молодежь, толчок): Марджона Абдумуталова

-57 кг (молодежь, двоеборье): Марджона Абдумуталова

-61 кг (юниоры, двоеборье): Муниса Болтаева

-61 кг (молодежь, толчок): Зиёда Ксудойкулова

-61 кг (молодежь, двоеборье): Зиёда Ксудойкулова

Обладатель бронзовой медали:

-61 кг (юниоры, рывок): Муниса Болтаева

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