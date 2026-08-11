Неожиданное поздравление с днём рождения: сюрприз, подготовленный для Юлдуз Турдиева, довёл её до слёз (видео)
10 августа стал для Юлдуз Турдиева днём, наполненным эмоциями. В честь дня рождения певица получила неожиданные поздравления и подарки от близких. Распространившееся в социальных сетях видео показало один из самых трогательных моментов праздника.
Близкие не ограничились обычным поздравлением
Близкие Юлдуз Турдиева решили поздравить её необычным образом. Они отправили поздравления в различных образах, а также подарили певице сувениры в форме золотистых медвежат.
• Неожиданные подарки
• Поздравления в необычных образах
• Искренние пожелания
Певица не смогла сдержать слёз
Подарки и отношение близких вызвали у певицы слёзы радости.
На видео видно, как Юлдуз Турдиева, увидев сюрпризы, сильно растрогалась и не смогла скрыть своих эмоций.
Поклонники также присоединились к поздравлениям
На страницах певицы также стало больше поздравлений. Поклонники и близкие выражают ей добрые пожелания в комментариях и отдельных публикациях.
Как вы думаете, какой подарок для человека самый ценный: дорогостоящая вещь или искреннее внимание близких? Оставьте своё мнение и поделитесь этим видео с друзьями в Telegram.
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