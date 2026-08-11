Весь рейс отменили из-за ребёнка, не пристегнувшего ремень безопасности

В Канаде самолёт, который должен был вылететь из Виктории в Торонто, не смог отправиться в рейс из-за того, что один ребёнок не соблюдал правила безопасности. Рейс "ПД444" авиакомпании “Портер Аирлинес” в итоге был полностью отменён.

Проблема возникла ещё до начала полёта

Ребёнок не хотел садиться на своё место и пристёгивать ремень безопасности. Родители и члены экипажа несколько раз пытались его уговорить, однако он не сел на место.

Поскольку требования безопасности на борту самолёта не были выполнены, экипаж не смог начать полёт.

Самолёт вернулся в аэропорт

Хотя самолёт начал движение для вылета, из-за нерешённой ситуации его пришлось вернуть к зданию аэропорта.

После этого:

• экипаж выполнил необходимые процедуры;

• было потеряно время;

• к моменту готовности рейса к повторному вылету стало слишком поздно.

Одна задержка привела к отмене всего рейса

Взлётно-посадочная полоса аэропорта должна была закрыться в 00:30. Однако процедуры не удалось завершить до этого времени.

В результате рейс "ПД444", который должен был вылететь из Виктории в Торонто, был отменён.

Невыполнение одного, на первый взгляд простого, требования безопасности изменило планы всех пассажиров самолёта.

Как вы считаете, как в такой ситуации должны защищаться интересы остальных пассажиров рейса? Напишите своё мнение в комментариях и поделитесь материалом в Telegram.