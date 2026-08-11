Почему нельзя запекать блюда с майонезом в духовке? Важное предупреждение…
Запекать мясо или овощи в духовке, смазав их майонезом, стало любимой кулинарной привычкой многих людей. Однако, по словам экспертов в области медицины и биологии, под воздействием высокой температуры этот популярный соус не только теряет вкус и текстуру, но и может создавать неожиданные риски для здоровья.
По словам биолога Лялиной, использование майонеза в горячих блюдах во многих случаях совершенно неоправданно и вредно для здоровья.
Почему майонез становится опасным под воздействием высокой температуры?
По словам эксперта, при нагревании майонеза до высокой температуры происходят следующие негативные процессы:
Резкое увеличение калорийности и уровня холестерина: Во время приготовления майонез загустевает, а содержащиеся в нём расщепленные жиры полностью впитываются в блюдо. Это в несколько раз повышает его калорийность, способствует набору веса и увеличению уровня «плохого» холестерина в крови.
Ухудшение качества и вкуса: При нагревании соус теряет однородную структуру — состояние эмульсии — и распадается на жир и другие компоненты. В результате исходный вкус блюда ухудшается.
Полезные и безопасные альтернативы: доступные варианты
Чтобы не навредить здоровью и сохранить полезные свойства блюда, биолог рекомендует заменить майонез следующими менее вредными продуктами:
Сметана или натуральный греческий йогурт;
Соусы на основе помидоров (томатная паста или паста домашнего приготовления).
«Если для блюда необходим именно майонезный соус, лучше использовать домашний майонез без консервантов, состоящий только из яиц, масла и лимонного сока. Главное — добавлять соус на этапе, когда блюдо уже не подвергается тепловой обработке, то есть после приготовления», — подытожила Лялина.
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