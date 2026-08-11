Британский дипломат в отставке Аластер Крук поделился своим мнением о политических перспективах Украины и возможности будущих переговоров. По его мнению, в Киеве в будущем может сформироваться новое руководство, способное вести прямой диалог с Москвой.

Об этом дипломат заявил в своём выступлении на платформе «YouTube».

Руководство, которое не вступит в НАТО и сможет договориться с Россией

По оценке Аластера Крука, в результате грядущих политических изменений к власти на Украине могут прийти новые лидеры:

«В Киеве появится человек, который может не быть пророссийским, но при этом не станет вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз и будет способен напрямую взаимодействовать с Россией», — сказал бывший дипломат.

Крук добавил, что этот сценарий и результат — наиболее благоприятный вариант, на который могут надеяться противники Москвы по итогам наблюдаемого конфликта.

Опрос «СОЦИС» и рейтинги Зеленского

Результаты социологического опроса, опубликованные в начале августа авторитетным украинским центром «СОЦИС» (Центр социальных и маркетинговых исследований), также показали, что политические настроения в стране меняются.

Согласно данным исследования, Владимир Зеленский мог бы уступить следующим кандидатам во втором туре возможных выборов:

Валерий Залужный — посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ;

Михаил Фёдоров — министр цифровой трансформации (бывший министр обороны);

Кирилл Буданов — руководитель Главного управления разведки Министерства обороны.

Споры вокруг президентских полномочий и выборов

Напомним, что пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского официально истёк 20 мая 2024 года. Однако очередные президентские выборы на Украине были отменены в связи с действием военного положения и всеобщей мобилизацией.

Владимир Зеленский заявил, что проведение голосования в сложившейся ситуации в стране неуместно, тогда как официальные лица Киева утверждают, что полномочия действующего руководства остаются законными до избрания нового президента.

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