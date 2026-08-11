Renault пересматривает будущее Клио и нового поколения Renault 5

Известная французская автомобильная компания Renault всерьёз рассматривает обновление своей популярной модельной линейки в будущем. Как сообщает ксбт.ком, руководство бренда сейчас обсуждает возможность создания следующих поколений Renault 5 и Клио, однако главным приоритетом производителя остаётся расширение модельного ряда за счёт совершенно новых моделей. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

В последние годы французский бренд Renault добился значительных успехов благодаря электромобилям в ретростиле, таким как Renault 4, Renault 5 и Твинго, популярным гибридным моделям вроде Клио, а также новым кроссоверам, получившим классические названия. Тем не менее руководство компании не намерено ограничиваться только достижениями прошлого.

Баланс будущей линейки автомобилей и ретростиль

Глава Renault Фабрике Камболиве отметил, что в будущем компания намерена сформировать сбалансированный и гармоничный модельный ряд. По его словам, стратегия бренда должна состоять из трёх частей: треть должны составлять культовые автомобили вроде Р5, Р4 и Твинго, ещё треть — хорошо знакомые покупателям модели семейства, такие как Клио и Скеник, а оставшуюся часть — совершенно новые идеи, предложенные дизайнерами.

По мнению руководителя, если у автомобиля нет чёткого предназначения, придание ему ретро-облика может привести к неудаче. Отметив, что жизнь прошлым означает для компании застой, он подчеркнул: первостепенной задачей сегодня является вывод на рынок автомобилей с совершенно новыми концепциями.

Будущее Клио и новый подход в Б-сегменте

Появление нового поколения Клио на рынке пока ожидается не ранее середины 2030-х годов, поскольку нынешняя версия только недавно поступила в продажу. Однако компания уже начала работать над тем, каким должен стать будущий преемник модели. В частности, отмечается, что в Европе ощущается определённый дефицит традиционных хэтчбеков и необходимо развивать именно это направление.

Ожидается, что Клио следующего поколения будет компактным и практичным, а его длина составит около 4,1–4,2 метра. Новый автомобиль не должен выглядеть полностью ретро и обязан полностью соответствовать современным требованиям. Кроме того, используемая разработчиками новая платформа позволит устанавливать как полностью электрические силовые установки, так и гибридные системы с увеличителем запаса хода.