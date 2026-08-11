Марк Кукурелья верит в успех Реала Мадрида под руководством Жозе Моуринью

·56·Спорт
Марк Кукурелья верит в успех Реала Мадрида под руководством Жозе Моуринью

Испанский защитник Марк Кукурелья, перешедший из «Челси» в «Реал Мадрид», высоко оценил перспективы команды в предстоящем сезоне. Как сообщает Goal.com, опытный футболист верит, что проект под руководством легендарного тренера Жозе Моуринью принесёт «Королевскому клубу» большие успехи. Об этом Goal.com сообщает .

28-летний футболист не скрывал, что с первых тренировок команды был сильно впечатлён влиянием португальского специалиста. В интервью Реал Мадрид ТВ Кукурелья особо отметил, что новый тренер дарит игрокам на поле уверенность в себе и свободу действий.

Путь Марка Кукурельи в Мадрид

Несмотря на то что Кукурелья является воспитанником барселонской академии «Ла Масия», он признал, что от предложения клуба, 15-кратного чемпиона Европы, невозможно было отказаться. Защитник, успешно выступавший за английские «Брайтон» и «Челси» на протяжении четырёх сезонов, считает этот новый шаг в карьере большой честью.

Футболист, накопивший огромный опыт в английской Премьер-лиге и на международной арене, провёл 163 матча за «Челси», выиграв в 2025 году Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Кроме того, он добился важных побед в составе сборной Испании.

Звёздный состав и новый вызов

Во время летнего трансферного окна «Реал Мадрид» подписал не только Кукурелью, но и таких известных футболистов, как Бернарду Силва, Ибрагима Конате и Денцел Думфрис. Это показывает, что в новом сезоне команда намерена ещё больше усилить все три линии.

По словам защитника, выступление в Мадриде — это не просто очередной трансфер, а достойная награда за его тяжёлый карьерный путь, начавшийся в клубах «Хетафе» и «Эйбар». Он выразил радость от возможности переживать легендарные вечера на «Сантьяго Бернабеу» и победы в Лиге чемпионов уже непосредственно на поле.

Марк КукурельяРеал МадридЖозе МоуриньюТрансферыЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Легенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиЛегенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-СкеллиСегодня, 14:18Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Ливерпуль под руководством Андони Ираолы: предполагаемый состав на сезон-2026/27Сегодня, 14:13Филип Йоргенсен перешёл в СтрасбурФилип Йоргенсен перешёл в СтрасбурСегодня, 13:54Маркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуМаркеджани: Сузуки и Викарио не готовы к ЮвентусуСегодня, 13:50Ли Диксон: ситуация вокруг перехода Винисиуса оказалась выгодной для «Арсенала»Ли Диксон: ситуация вокруг перехода Винисиуса оказалась выгодной для «Арсенала»Сегодня, 13:34Рандаль Коло Муани объяснил причины неудачи в «Тоттенхэме»Рандаль Коло Муани объяснил причины неудачи в «Тоттенхэме»Сегодня, 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)