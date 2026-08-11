Марк Кукурелья верит в успех Реала Мадрида под руководством Жозе Моуринью

Испанский защитник Марк Кукурелья, перешедший из «Челси» в «Реал Мадрид», высоко оценил перспективы команды в предстоящем сезоне. Как сообщает Goal.com, опытный футболист верит, что проект под руководством легендарного тренера Жозе Моуринью принесёт «Королевскому клубу» большие успехи. Об этом Goal.com сообщает .

28-летний футболист не скрывал, что с первых тренировок команды был сильно впечатлён влиянием португальского специалиста. В интервью Реал Мадрид ТВ Кукурелья особо отметил, что новый тренер дарит игрокам на поле уверенность в себе и свободу действий.

Путь Марка Кукурельи в Мадрид

Несмотря на то что Кукурелья является воспитанником барселонской академии «Ла Масия», он признал, что от предложения клуба, 15-кратного чемпиона Европы, невозможно было отказаться. Защитник, успешно выступавший за английские «Брайтон» и «Челси» на протяжении четырёх сезонов, считает этот новый шаг в карьере большой честью.

Футболист, накопивший огромный опыт в английской Премьер-лиге и на международной арене, провёл 163 матча за «Челси», выиграв в 2025 году Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Кроме того, он добился важных побед в составе сборной Испании.

Звёздный состав и новый вызов

Во время летнего трансферного окна «Реал Мадрид» подписал не только Кукурелью, но и таких известных футболистов, как Бернарду Силва, Ибрагима Конате и Денцел Думфрис. Это показывает, что в новом сезоне команда намерена ещё больше усилить все три линии.

По словам защитника, выступление в Мадриде — это не просто очередной трансфер, а достойная награда за его тяжёлый карьерный путь, начавшийся в клубах «Хетафе» и «Эйбар». Он выразил радость от возможности переживать легендарные вечера на «Сантьяго Бернабеу» и победы в Лиге чемпионов уже непосредственно на поле.